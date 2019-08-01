На следующей неделе ожидаем нефть Brent в диапазоне 62-64 долл./барр. - Промсвязьбанк

Нефть Brent в течение недели локально поддерживалась ожиданиями снижения ставки ФРС на заседании 30-31 июля, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Однако выйти выше 65 долл./барр. не удалось. Регулятор не дал рынку четкого сигнала на длительный цикл снижения ставок, что было негативно воспринято инвесторами.

"Спекулянты продолжают смотреть на сырье скептически, что вкупе с неутешительными прогнозами относительно темпов роста мировой экономики и отсутствием позитивного сдвига в торговых переговорах США-Китай (состоялись во вторник) и вовсе не дает особых поводов к отскоку в нефти, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - На американскую нефть WTI давление преимущественно оказывала статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая хоть и показала существенное снижение в запасах сырой нефти (на 8,5 млн барр.) и бензинов (на 1,8 млн барр.) с дистиллятами (на 0,8 млн барр.), но вновь подчеркнула вялость спроса для текущего автомобильного сезона: загрузка НПЗ опустилась до 93%. Добыча сырой нефти восстановилась до 12,2 млн барр./день и продолжает расти темпами порядка 15% г/г главным образом за счет сланцевых месторождений (обеспечивают 70% совокупной добычи) Пермского бассейна – позволяет низкая себестоимость (30 долл./барр.). Нефтяные мейджоры (ExxonMobil, Chevron) анонсировали планы по наращиванию производства в этом регионе, и мы ожидаем, что темпы роста добычи в Пермском бассейне до конца т.г. останутся на уровне двузначных (10%). Все это заставляет нас достаточно консервативно смотреть на нефть. На следующей неделе ожидаем нефть Brent в диапазоне 62-64 долл./барр.".