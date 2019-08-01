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Главная / Мнения аналитиков / Негатив на рынках вряд ли продолжит серьезное развитие - БКС
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01 августа 2019 года 14:15
Негатив на рынках вряд ли продолжит серьезное развитие - БКС
"Рынки оказались разочарованы не столько решениями, сколько комментариями Федрезерва США. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает решение американского центробанка как начало длительного цикла снижения ставок, этого оказалось достаточно для продаж акций и других рисковых активов в Америке и в Азии. В то же время негатив на рынке вряд ли продолжит серьезное развитие, поскольку будущие шаги регулятора будут во многом зависеть от череды дальнейшей макростатистики, которую трудно предугадать, несмотря на понимание, что мировая экономика находится на поздней стадии цикла. О том, что негатив будет непродолжительным, свидетельствует сегодняшняя динамика европейских биржевых индексов, которые растут на позитивных банковских отчетах. На факте ослабления рубля из-за сигналов ФРС сегодня падают акции Сбербанка, традиционно считающегося "рублевой" бумагой, несмотря на вчерашний сильный финансовый отчет за первое полугодие, превысивший консенсус-прогнозы. Из растущих акций стоит отметить бумаги X5, которые, с одной стороны, корректируются вверх после недавнего падения, с другой стороны, возможно, повышение акций связано с ожиданиями на фоне растущих сопоставимых продаж (like for like) сильного финансового отчета за первое полугодие, который ожидается 15 августа", - говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова.
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01 августа 2019 года 19:37
Рынок акций РФ закрылся в четверг в минусе на 0,4-1%, несмотря на наметившийся отскок мировых площадок
Москва. 1 августа. Российский рынок акций закрылся в четверг приблизительно на уровнях открытия, при этом основные фондовые индексы потеряли за день 0,4-1%, негативно отреагировав на итоги июльского заседания ФРС США и практически проигнорировав наметившийся отскок мировых рынков капитала. читать дальше
.01 августа 2019 года 19:25
Москва. 1 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, усилившей падение в условиях роста доллара на Forex. читать дальше
.01 августа 2019 года 19:00
Предпосылок для роста фондового рынка РФ в августе на фоне усиления оттока капитала из акций EM недостаточно - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 31 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:50
Москва. 1 августа. Большинство выпусков российских еврооблигаций в четверг немного дешевеет, аналогичное снижение наблюдается и на других площадках emerging markets, после решения ФРС США по ставке. Американский регулятор снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года, оно совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. читать дальше
.01 августа 2019 года 18:25
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $45 до $47, глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru - с $32 до $33 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:01
Рекомендуем во втором полугодии увеличить в портфелях долю акций США и развивающихся рынков - ITI Capital
Мировые фондовые рынки продолжают колебаться у рекордных максимумов, получая поддержку от превосходящей ожидания прибыли компаний в Европе и США. Большинство рынков находится в зеленой зоне, говорится в комментарии ITI Capital. "Для нас это означает необходимость увеличения в портфелях доли... читать дальше
.01 августа 2019 года 17:39
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $26,2 до $26,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Как пишут аналитики Sberbank Investment Research Ирина... читать дальше
.01 августа 2019 года 17:19
"Мы считаем, что в целом риски для рубля в августе ограничены - курс не превысит 64 руб. за доллар, курс до конца года - до 65 руб. Локальные риски для рубля ограничены ввиду того, что давление на валютный баланс не будет значительным, так как закончились дивидендные выплаты и основной период... читать дальше
.01 августа 2019 года 16:47
Привлекательность отечественной валюты для стратегии carry trade может снизиться - УК "Райффайзен Капитал"
"Дешевеющая нефть вкупе с укрепившимся после заявления Дж.Пауэлла об отсутствии планов о дальнейшем снижении ставки долларом обеспечила снижение курса рубля на 0,5%, почти до 64 руб./$. И это неудивительно: если ожидаемое совокупное понижение ставки ЦБ РФ в 2019 году составит 75 б.п., а ФРС -... читать дальше
.01 августа 2019 года 16:29
Объявление об обратном выкупе акций банка "Санкт-Петербург" на $10 млн позитивно в краткосрочной перспективе для акций - Альфа-банк
Объявление банком "Санкт-Петербург" об обратном выкупе акций на сумму $10 млн позитивно в краткосрочной перспективе для акций банка, говорится в обзоре Альфа-банка. "Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" одобрил обратный выкуп 12 млн акций по цене 53,5 руб. за акцию. Общая сумма обратного... читать дальше
.01 августа 2019 года 15:48
Рубль ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне негативной динамики валют emerging markets после заседания ФРС
Москва. 1 августа. Доллар ускорил темпы роста, евро развернулся вверх и тоже повышается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets после заседания ФРС США и решения американского регулятора снизить ставку. читать дальше
.01 августа 2019 года 15:46
"После достаточно благоприятного июля август для рубля может стать менее спокойным месяцем, - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. - Основные риски будут исходить со стороны внешних финансовых площадок, где смена настроений после бурного роста в последние месяцы может оказать давление на... читать дальше
.01 августа 2019 года 15:31
"Рубль на старте сессии показал нисходящий импульс, обновив месячный минимум в паре с долларом, но после этого начал восстанавливаться. Пара EUR/RUB в начале торгов пыталась подрасти, но затем вернулась к дневному минимуму, неся небольшие потери на фоне снижения евро на внешнем рынке. Основным... читать дальше
.01 августа 2019 года 15:15
"Текущая динамика российского рынка акций однозначно указывает на его силу, и даже с учетом снижения индексов большого желания продавать у участников торгов не наблюдается. Индекс МосБиржи снижается на 0,4%, валютный РТС - на 0,9%", - отмечает в комментарии директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав... читать дальше
.01 августа 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям компании Valero Energy - одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США. Отмечая недооцененность компании и дружественную политику по отношению к инвесторам, аналитики ГК "ФИНАМ" сохранили рекомендацию "Покупать" по акциям Valero... читать дальше
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