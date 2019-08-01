.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Российские акции падают утром под давлением негативной конъюнктуры мировых рынков
.
ГЛАВНОЕ
Уровень бедности в РФ к концу года незначительно снизится
Счетная палата ожидает небольшое снижение уровня бедности в России по итогам 2-го квартала 2019 года. Однако к концу года этот показатель вряд ли будет существенно ниже, чем в 2018 году
 
В России формируется новый класс "заемщиков-маргиналов"
В стране появился новый класс заемщиков, которых условно можно назвать "маргиналами". Многие из них из-за количества взятых займов уже не могут рассчитывать на кредит в банке. Более того, им вынуждены отказывать и микрофинансовые организации, пишут...
 
Минэкономразвития предложило срок годности требований к бизнесу в пять лет
Минэкономразвития доработало проект закона "Об обязательных требованиях" - документ разослан экспертам и в бизнес-объединения. В кругах разработчиков он получил синоним "материального закона о контрольно-надзорной деятельности (КНД)", пишет...
 
Дума вернется к обсуждению закона о платежных системах
Финансовые организации вступились за иностранные платежные системы. Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову с письмом, пишут "Известия". В нем будущий закон, регулирующий работу операторов...
 
01 августа 2019 года 11:45

Российские акции падают утром под давлением негативной конъюнктуры мировых рынков

Москва. 1 августа. Цены большинства российских "голубых фишек" снижаются в начале торгов четверга под давлением негативной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, сформировавшейся после объявления итогов июльского заседания ФРС США.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2726,13 пункта (-0,49%), индекс РТС - 1344,94 пункта (-1,11%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют в начале торгов негативную динамику в пределах 1,4%.

В частности, дешевеют акции Сбербанка (MOEX: SBER) РФ (-1,4%, "префы" снизились в цене на 1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%),"РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Вместе с тем растут в цене "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), а также обыкновенные акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,03%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению на российском рынке акций в начале торгов 1 августа способствует прежде всего негативная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за разочарования инвесторов итогами июльского заседания Федеральной резервной системы США.

По итогам торгов 31 июля американские фондовые индексы заметно снизились, при этом падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с 31 мая (-1,2%). Федеральная резервная система по итогам июльского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Это вызвало разочарование инвесторов. Ранее большинство экспертов ожидали еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются в четверг на разочаровавших инвесторов решениях американского ЦБ и завершившегося без каких-либо прорывов очередного раунда переговоров США и Китая по вопросам торговли. Представители Китая на переговорах с США 30 и 31 июля подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщил Белый дом. Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом назвал конструктивными. Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

Цены на нефть в четверг также снижаются после того, как ФРС дала понять, что снижение базовой процентной ставки не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Глава Федрезерва Джером Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны. На этом фоне октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК подешевели на 0,59% - до $64,25 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 1,45% - до $57,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,91% и завершила день на отметке $58,58 за баррель.

В среду нефтяные котировки достигали максимальных значений за последние две недели на данных о падении запасов нефти в США на прошедшей неделе. Как сообщило министерство энергетики США в среду, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд. При этом резервы бензина сократились на 1,791 млн баррелей, дистиллятов - на 894 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышение резервов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Вместе с тем европейские фондовые площадки не демонстрируют в ходе торгов в четверг единой динамики - часть индексов слегка снижается, часть фондовых индикаторов пытается подрасти в рамках коррекции, при этом все изменения не превышают 0,4%.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением трех основных индексов на 1,1-1,3% ввиду разочарованности инвесторов итогами заседания ФРС. Регулятор ожидаемо понизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,25% годовых, но при этом не просигнализировал перспективу ее дальнейшего сокращения, назвав смягчение политики ее корректировкой в середине экономического цикла, а не началом длительного цикла снижения ставок. Индекс S&P 500 при этом преодолел поддержку 3000 пунктов и упал к минимумам с конца июня. На торгах в Азии также наблюдается преимущественно негативная динамика. На биржах Китая индексы теряют порядка 1%, отыгрывая новости из США, а также завершение двухдневных торговых переговоров без существенного прогресса. Нефтяные фьючерсы снижаются на 0,5-1,5% после падения накануне".

"Российские фондовые индексы и рубль ушли в минус в начале торгов четверга ввиду негативных настроений за рубежом и ухудшения мировой склонности к риску. Комментарии ФРС по итогам заседания оказались разочаровывающими, хотя регулятор и не исключил дальнейшего снижения процентных ставок, если это будет оправдано экономическими условиями. В краткосрочной перспективе у рынков появился повод для фиксации прибыли. В конце недели инвесторы будут ждать ежемесячных данных по рынку труда США, которые также влияют на политику американского ЦБ", - полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что "Федрезерв впервые с 2008 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,25% годовых, но глава американского ЦБ Джером Пауэлл не обнадежил рынки - риторика на пресс-конференции оказалась более "жесткой". Американский регулятор не нашел поводов для более агрессивного снижения ключевой ставки, однако и не дал сигнал к тому, что цикл снижения будет полномасштабным, хотя не исключил еще одного снижения, которое может произойти в ближайшее время. Теперь с вероятностью в 61,5% фьючерсы на ставку отражают ее снижение в сентябре. Помимо снижения ключевой ставки Федрезерв на два месяца раньше прекратил программу сокращения своего баланса".

"В целом действия Федрезерва были ожидаемы, однако участники рынков ждали скорее более мягкой риторики относительно будущей монетарной политики, поэтому реакция американских индексов была излишне негативной. Действия регулятора сняли излишний позитив, который присутствовал на рынках последний месяц, само же снижение ставки уже было учтено в ценах активов. Тем не менее, внешний фон для мировых рынков сегодня складывается умеренно негативным, инвесторы будут переосмысливать решение ФРС. С точки зрения статистики на мировые рынки может повлиять выход индекса ISM в промышленности США, а также заседание Банка Англии. Вероятным сценарием на сегодня видится возвращение индекса МосБиржи в середину диапазона 2700-2750 пунктов", - считает Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,95 млрд рублей (из них 3,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,15 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 августа 2019 года 19:37
Рынок акций РФ закрылся в четверг в минусе на 0,4-1%, несмотря на наметившийся отскок мировых площадок
Москва. 1 августа. Российский рынок акций закрылся в четверг приблизительно на уровнях открытия, при этом основные фондовые индексы потеряли за день 0,4-1%, негативно отреагировав на итоги июльского заседания ФРС США и практически проигнорировав наметившийся отскок мировых рынков капитала.    читать дальше
.
01 августа 2019 года 19:25
Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти
Москва. 1 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, усилившей падение в условиях роста доллара на Forex.    читать дальше
.
01 августа 2019 года 19:00
Предпосылок для роста фондового рынка РФ в августе на фоне усиления оттока капитала из акций EM недостаточно - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 31 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 18:50
Цены евробондов РФ снижаются следом за площадками ЕМ после решения ФРС
Москва. 1 августа. Большинство выпусков российских еврооблигаций в четверг немного дешевеет, аналогичное снижение наблюдается и на других площадках emerging markets, после решения ФРС США по ставке. Американский регулятор снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года, оно совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.    читать дальше
.
01 августа 2019 года 18:25
"БКС Глобал Маркетс" поднял оценку акций Яндекса на 4% и GDR Mail.ru на 3%, рейтинг - "покупать"
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $45 до $47, глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru - с $32 до $33 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 18:01
Рекомендуем во втором полугодии увеличить в портфелях долю акций США и развивающихся рынков - ITI Capital
Мировые фондовые рынки продолжают колебаться у рекордных максимумов, получая поддержку от превосходящей ожидания прибыли компаний в Европе и США. Большинство рынков находится в зеленой зоне, говорится в комментарии ITI Capital. "Для нас это означает необходимость увеличения в портфелях доли...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 17:39
Sberbank CIB поднял оценку ADR Норникеля на 3%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $26,2 до $26,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Как пишут аналитики Sberbank Investment Research Ирина...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 17:19
Риски для рубля в августе ограничены - курс не превысит 64 руб. за доллар - ITI Capital
"Мы считаем, что в целом риски для рубля в августе ограничены - курс не превысит 64 руб. за доллар, курс до конца года - до 65 руб. Локальные риски для рубля ограничены ввиду того, что давление на валютный баланс не будет значительным, так как закончились дивидендные выплаты и основной период...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 16:47
Привлекательность отечественной валюты для стратегии carry trade может снизиться - УК "Райффайзен Капитал"
"Дешевеющая нефть вкупе с укрепившимся после заявления Дж.Пауэлла об отсутствии планов о дальнейшем снижении ставки долларом обеспечила снижение курса рубля на 0,5%, почти до 64 руб./$. И это неудивительно: если ожидаемое совокупное понижение ставки ЦБ РФ в 2019 году составит 75 б.п., а ФРС -...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 16:29
Объявление об обратном выкупе акций банка "Санкт-Петербург" на $10 млн позитивно в краткосрочной перспективе для акций - Альфа-банк
Объявление банком "Санкт-Петербург" об обратном выкупе акций на сумму $10 млн позитивно в краткосрочной перспективе для акций банка, говорится в обзоре Альфа-банка. "Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" одобрил обратный выкуп 12 млн акций по цене 53,5 руб. за акцию. Общая сумма обратного...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:48
Рубль ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне негативной динамики валют emerging markets после заседания ФРС
Москва. 1 августа. Доллар ускорил темпы роста, евро развернулся вверх и тоже повышается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets после заседания ФРС США и решения американского регулятора снизить ставку.    читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:46
До начала осени рубль может торговаться в диапазоне 62,50-65/$ - ГК "ФИНАМ"
"После достаточно благоприятного июля август для рубля может стать менее спокойным месяцем, - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. - Основные риски будут исходить со стороны внешних финансовых площадок, где смена настроений после бурного роста в последние месяцы может оказать давление на...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:31
Основным преимуществом российской валюты является относительно высокая доходность ОФЗ - БКС
"Рубль на старте сессии показал нисходящий импульс, обновив месячный минимум в паре с долларом, но после этого начал восстанавливаться. Пара EUR/RUB в начале торгов пыталась подрасти, но затем вернулась к дневному минимуму, неся небольшие потери на фоне снижения евро на внешнем рынке. Основным...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:15
Большого желания продавать у участников фондовых торгов не наблюдается - ИК "ФИНАМ"
"Текущая динамика российского рынка акций однозначно указывает на его силу, и даже с учетом снижения индексов большого желания продавать у участников торгов не наблюдается. Индекс МосБиржи снижается на 0,4%, валютный РТС - на 0,9%", - отмечает в комментарии директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 14:59
Valero Energy поделится прибылью с инвесторами - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям компании Valero Energy - одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США. Отмечая недооцененность компании и дружественную политику по отношению к инвесторам, аналитики ГК "ФИНАМ" сохранили рекомендацию "Покупать" по акциям Valero...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.