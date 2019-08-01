Российские акции падают утром под давлением негативной конъюнктуры мировых рынков

Москва. 1 августа. Цены большинства российских "голубых фишек" снижаются в начале торгов четверга под давлением негативной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, сформировавшейся после объявления итогов июльского заседания ФРС США.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2726,13 пункта (-0,49%), индекс РТС - 1344,94 пункта (-1,11%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют в начале торгов негативную динамику в пределах 1,4%.

В частности, дешевеют акции Сбербанка (MOEX: SBER) РФ (-1,4%, "префы" снизились в цене на 1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%),"РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Вместе с тем растут в цене "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), а также обыкновенные акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,03%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению на российском рынке акций в начале торгов 1 августа способствует прежде всего негативная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за разочарования инвесторов итогами июльского заседания Федеральной резервной системы США.

По итогам торгов 31 июля американские фондовые индексы заметно снизились, при этом падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с 31 мая (-1,2%). Федеральная резервная система по итогам июльского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Это вызвало разочарование инвесторов. Ранее большинство экспертов ожидали еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются в четверг на разочаровавших инвесторов решениях американского ЦБ и завершившегося без каких-либо прорывов очередного раунда переговоров США и Китая по вопросам торговли. Представители Китая на переговорах с США 30 и 31 июля подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщил Белый дом. Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом назвал конструктивными. Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

Цены на нефть в четверг также снижаются после того, как ФРС дала понять, что снижение базовой процентной ставки не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Глава Федрезерва Джером Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны. На этом фоне октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК подешевели на 0,59% - до $64,25 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 1,45% - до $57,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,91% и завершила день на отметке $58,58 за баррель.

В среду нефтяные котировки достигали максимальных значений за последние две недели на данных о падении запасов нефти в США на прошедшей неделе. Как сообщило министерство энергетики США в среду, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд. При этом резервы бензина сократились на 1,791 млн баррелей, дистиллятов - на 894 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышение резервов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Вместе с тем европейские фондовые площадки не демонстрируют в ходе торгов в четверг единой динамики - часть индексов слегка снижается, часть фондовых индикаторов пытается подрасти в рамках коррекции, при этом все изменения не превышают 0,4%.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением трех основных индексов на 1,1-1,3% ввиду разочарованности инвесторов итогами заседания ФРС. Регулятор ожидаемо понизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,25% годовых, но при этом не просигнализировал перспективу ее дальнейшего сокращения, назвав смягчение политики ее корректировкой в середине экономического цикла, а не началом длительного цикла снижения ставок. Индекс S&P 500 при этом преодолел поддержку 3000 пунктов и упал к минимумам с конца июня. На торгах в Азии также наблюдается преимущественно негативная динамика. На биржах Китая индексы теряют порядка 1%, отыгрывая новости из США, а также завершение двухдневных торговых переговоров без существенного прогресса. Нефтяные фьючерсы снижаются на 0,5-1,5% после падения накануне".

"Российские фондовые индексы и рубль ушли в минус в начале торгов четверга ввиду негативных настроений за рубежом и ухудшения мировой склонности к риску. Комментарии ФРС по итогам заседания оказались разочаровывающими, хотя регулятор и не исключил дальнейшего снижения процентных ставок, если это будет оправдано экономическими условиями. В краткосрочной перспективе у рынков появился повод для фиксации прибыли. В конце недели инвесторы будут ждать ежемесячных данных по рынку труда США, которые также влияют на политику американского ЦБ", - полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что "Федрезерв впервые с 2008 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,25% годовых, но глава американского ЦБ Джером Пауэлл не обнадежил рынки - риторика на пресс-конференции оказалась более "жесткой". Американский регулятор не нашел поводов для более агрессивного снижения ключевой ставки, однако и не дал сигнал к тому, что цикл снижения будет полномасштабным, хотя не исключил еще одного снижения, которое может произойти в ближайшее время. Теперь с вероятностью в 61,5% фьючерсы на ставку отражают ее снижение в сентябре. Помимо снижения ключевой ставки Федрезерв на два месяца раньше прекратил программу сокращения своего баланса".

"В целом действия Федрезерва были ожидаемы, однако участники рынков ждали скорее более мягкой риторики относительно будущей монетарной политики, поэтому реакция американских индексов была излишне негативной. Действия регулятора сняли излишний позитив, который присутствовал на рынках последний месяц, само же снижение ставки уже было учтено в ценах активов. Тем не менее, внешний фон для мировых рынков сегодня складывается умеренно негативным, инвесторы будут переосмысливать решение ФРС. С точки зрения статистики на мировые рынки может повлиять выход индекса ISM в промышленности США, а также заседание Банка Англии. Вероятным сценарием на сегодня видится возвращение индекса МосБиржи в середину диапазона 2700-2750 пунктов", - считает Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,95 млрд рублей (из них 3,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,15 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").