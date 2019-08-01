Возможно движение рубля к 64/USD - РФПИ

"Завершение налогового периода, приближение крупных дивидендных выплат по "Газпрому" и "Сургутнефтегазу" и негативный внешний фон - все это способно на какое-то время сохранить давление на рубль и двинуть его курс к 64/USD. Однако более сильного устойчивого снижения по-прежнему не ждем, особенно если глобальный фон стабилизируется. В целом нейтральными для рубля могут оказаться и новости от Минфина по объемам покупки валюты в августе, которые могут составить около 250 млрд руб., т.е. довольно близко к июльским уровням", - отмечает в комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.