В ближайший месяц ожидаем "бокового" движения на рынке рублевых облигаций - Промсвязьбанк

"В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-2 б.п. Инвесторы покупали подешевевшие в начале недели гособлигации на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ после выхода данных о дефляции за последнюю неделю. Снижение ставки ФРС, о котором было объявлено вчера, является позитивным фактором для рынка рублевых облигаций поскольку снижение долларовых ставок повышает спрос на активы развивающихся стран. Вместе с тем данный шаг был ожидаем инвесторами и уже учтен в ценах. Неопределенность относительно траектории долларовых ставок сохраняется, поскольку председатель ФРС предостерег рынок от однозначных ожиданий длительного цикла снижения ставки. Если ФРС продолжит действовать в соответствии с ожиданиями рынка и понизит ставку еще два раза в ближайшие 6 месяцев, то это даст возможность Банку России более уверенно смягчать монетарную политику. Размещение ОФЗ 26229 (6 лет) в среду прошло без сюрпризов. Минфин продал в рынок гособлигации в соответствии с плановым объемом 19,8 млрд руб. без премии к рынку. Спрос составил 30 млрд руб. В ближайший месяц ожидаем "бокового" движения на рынке рублевых облигаций. В сентябре-октябре, если ЦБ РФ снизит ключевую ставку, доходность 10-летних ОФЗ сместится в диапазон 7,00–7,15% годовых", - отмечает в обзоре аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.