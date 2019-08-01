Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов после решения ФРС снизить ставку

Москва. 1 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине после решения ФРС США снизить ставку.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,76-63,88 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,87 руб./$1 (+24,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,52 руб./EUR1 (+2 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 14,38 копейки к уровню закрытия среды, до 66,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,28 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 21,55 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов вслед за большинством валют emerging markets после решения ФРС США по ставке. Американский регулятор снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Ранее большинство экспертов ожидали еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года.

Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Федрезерва о сокращении ставки всего на 0,25 п.п. По его словам, ЦБ допустил ошибку, не объявив "длительный и агрессивный цикл снижения ставок". Американский рынок акций упал на итогах заседания ФРС и заявлениях Пауэлла.

"Как обычно, Пауэлл подвел нас, - написал президент в соцсети. - Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федрезерва, что это начало длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран по всему миру".

В августе ФРС возьмет паузу: следующее заседание комитета пройдет только 17-18 сентября и будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов.

Участники рынка также продолжают следить за американо-китайскими торговыми отношениями. Днем ранее очередной раунд переговоров США и Китая по вопросам торговли завершился без каких-либо прорывов, сообщает MarketWatch.

Представители Китая на переговорах с США 30 и 31 июля подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщил Белый дом. Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом назвал конструктивными. Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг снижаются после того, как ФРС дала понять, что снижение базовой процентной ставки не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики, сообщает Dow Jones. Инвесторы были разочарованы тем, что Федрезерв исключил агрессивную кампанию по смягчению денежно-кредитной политики. Вместо этого Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,4% - до $64,37 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 1,28% - до $57,83 за баррель.

В среду котировки достигали максимальных значений за последние две недели на данных о падении запасов нефти в США на прошедшей неделе. Как сообщило министерство энергетики США в среду, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд. При этом резервы бензина сократились на 1,791 млн баррелей, дистиллятов - на 894 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышение резервов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.