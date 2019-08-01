Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 1 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, после объявления итогов июльского заседания ФРС США, полагают аналитики.

По итогам торгов 31 июля американские фондовые индексы снизились, при этом падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с 31 мая (-1,2%). Федеральная резервная система по итогам июльского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Это вызвало разочарование инвесторов. Ранее большинство экспертов ожидали еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг на разочаровавших инвесторов решениях американского ЦБ и завершившегося без каких-либо прорывов очередного раунда переговоров США и Китая по вопросам торговли. Представители Китая на переговорах с США 30 и 31 июля подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщил Белый дом. Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом назвал конструктивными. Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,6%. Японский индекс Nikkei потерял 0,05%. Рынок отыграл более сильное падение, наблюдавшееся ранее в ходе торгов, за счет повышения котировок акций банков. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:06 МСК опустился на 0,89%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,85%. Индекс менеджеров закупок (PMI) в производственной сфере Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в июле поднялся до 49,9 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:21 МСК уменьшилось на 0,35%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,35%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг снижаются после того, как Федеральная резервная система дала понять, что снижение базовой процентной ставки не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Инвесторы были разочарованы тем, что Федрезерв исключил агрессивную кампанию по смягчению денежно-кредитной политики. Вместо этого Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны.

На этом фоне октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:42 МСК подешевели на 0,46% - до $64,33 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 1,33% - до $57,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,91% и завершила день на отметке $58,58 за баррель.

В среду нефтяные котировки достигали максимальных значений за последние две недели на данных о падении запасов нефти в США на прошедшей неделе. Как сообщило министерство энергетики США в среду, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд. При этом резервы бензина сократились на 1,791 млн баррелей, дистиллятов - на 894 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышение резервов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,226 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,857 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 июля вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 619,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-07" (+1,66%), "РЖД-001P-12R" (+0,98%) и "МТС-001P-06" (+0,78%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-01" (-1,88%), "Роснефть-04" (-1,4%) и "Альфа-Банк-002Р-02" (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Техно лизинг" полностью разместило дебютные облигации серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Размещение выпуска началось 28 мая. Выпуск сроком обращения 2 года размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 3 млрд рублей включительно. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на 10 лет. По займу планируется выплата квартальных купонов. Ставка 1-8-го купонов составит 13,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 12,5% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 5-7-й включительно, еще 62,5% от номинала будет погашено в дату выплаты 8-го купона.

Альфа-банк увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-05 с 5 млрд рублей до 8 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,06% годовых. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 25 июля до 16:00 МСК 31 июля. Техническое размещение предварительно запланировано на 9 августа. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму до 200 млрд рублей. На данный момент в рамках программы размещено четыре выпуска облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

Русфинанс банк установил ставку 7-20-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 1% годовых. Банк разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд рублей в августе 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка текущего купона - 1% годовых. По выпуску 15 августа предстоит исполнение оферты.