Рубль просел к доллару вслед за большинством мировых валют - БКС

Доллар ускорил рост на мировом рынке после ожидаемого снижения ставки ФРС на 25 б.п., отмечается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Сергея Гайворонского. Дальнейшая политика регулятора, на взгляд аналитика, остается довольно неопределенной, но на реакцию рынков преимущественно повлияла фраза Джерома Пауэлла о том, что это не начало нового цикла смягчения, а лишь корректировка политики в середине бизнес цикла. Наряду с сильными экономическими данными последнего месяца, данный факт убедил инвесторов в силе американской экономики и в отсутствии необходимости масштабного стимулирования, подчеркивает эксперт БКС.

"В результате рисковые активы отправились в коррекцию по всему мировому рынку, - комментирует Сергей Гайворонский. - Снижение затронуло американские акции, развивающиеся фондовые рынки и сырьевые активы, в том числе нефть. Большинство валют EM вчера снизились. На этом фоне, рубль и российские активы в целом оказались довольно устойчивыми. Падение российской валюты было ниже, чем в среднем по развивающимся и особенно ключевым валютам, несмотря на дополнительное давление со стороны нефти. Отчасти это можно объяснить ростом реальной доходности локальных активов относительно ставки ФРС".

Пара USD/RUB вчера была крайне волатильна. "На графике можно наблюдать формирование расходящегося треугольника внутри среднесрочного восходящего канала. В результате доллар остался выше локальной поддержки 63,35, но пройти выше важного сопротивления 63,7 пока не сумел, несмотря на глубокий прокол вверх. На данный момент, вероятность дальнейшего роста внутри канала выше, чем вероятность разворота рубля к укреплению", - заключает Сергей Гайворонский.