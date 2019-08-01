Ситуация для российского рынка акций складывается негативная - Алор Брокер

"Пока ситуация для российского рынка акций складывается негативная. Открытие рынка пройдет более чем на полпроцента ниже закрытия среды. Таким образом, есть вероятность, что при ухудшении внешнего фона отметка 2700 пунктов по индексу МосБиржи вновь не устоит. Под ударом сегодня будут акции банков и металлургов, а вот "нефтянка" должна себя чувствовать получше", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.