Утренние прогнозы: ситуация для рынка акций негативная

В четверг аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в РФ, так как внешний фон не позволяет рассчитывать на возобновление покупок акций.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В четверг в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС. ФРС США снизила целевой диапазон базовой процентной ставки на 0,25 п.п., а Дж. Пауэлл в ходе пресс-конференции дал понять, что цикл снижения ставки может оказаться краткосрочным и зависит от поступающих макроэкономических данных. Как следствие, участники рынка теперь закладывают в ожидания еще одно снижение ставки на 0,25 п.п. в текущем году, тогда как ранее ожидалось снижение на 0,75 п.п. в совокупности в течение года. Реакция рынка на недостаточно определенный комментарий ФРС выразилась в коррекции вниз по фондовому индексу S&P 500 и в укреплении доллара США к корзине валют, которое негативно влияет на сравнительную привлекательность развивающихся рынков".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пока ситуация для российского рынка акций складывается негативная. Открытие рынка пройдет более чем на полпроцента ниже закрытия среды. Таким образом, есть вероятность, что при ухудшении внешнего фона отметка 2700 пунктов по индексу МосБиржи вновь не устоит. Под ударом сегодня будут акции банков и металлургов, а вот "нефтянка" должна себя чувствовать получше".

ИФК "Солид" (Вадим Кравчук): "Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно негативный внешний фон. Индексы РФ в начале дня рискуют уйти в "минус", следуя примеру мировых площадок".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "В четверг внешний фон не заставляет рассчитывать на возобновление покупок акций. Цены на нефть снижаются, как и цены на золото, которые просели на фоне укрепления доллара и ФРС, поэтому уязвимо могут выглядеть акции золотодобывающих компаний. Не добавляет оптимизма и появившаяся в СМИ информация об одобрении Комитетом Конгресса США санкций в отношении подрядчиков "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", далее должно последовать голосование в Сенате и одобрение со стороны Минфина. С другой стороны, сегодня инвесторы должны получить дивиденды от "Газпрома", часть которых может быть реинвестирована, что окажет поддержку российскому рынку. Вероятным сценарием на сегодня мы видим возвращение индекса МосБиржи в середину диапазона 2700-2750 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенной просадкой около 0,5-0,7%, в районе 2720-2725 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2740, 2750 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное вечернее ухудшение состояния внешнего фона, случившееся по факту предсказуемого понижения процентной ставки ФРС. Позднее локальный рынок акций может перейти в состояние волатильной консолидации около уровня открытия".