01 августа 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: ситуация для рынка акций негативная
В четверг аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в РФ, так как внешний фон не позволяет рассчитывать на возобновление покупок акций.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В четверг в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС. ФРС США снизила целевой диапазон базовой процентной ставки на 0,25 п.п., а Дж. Пауэлл в ходе пресс-конференции дал понять, что цикл снижения ставки может оказаться краткосрочным и зависит от поступающих макроэкономических данных. Как следствие, участники рынка теперь закладывают в ожидания еще одно снижение ставки на 0,25 п.п. в текущем году, тогда как ранее ожидалось снижение на 0,75 п.п. в совокупности в течение года. Реакция рынка на недостаточно определенный комментарий ФРС выразилась в коррекции вниз по фондовому индексу S&P 500 и в укреплении доллара США к корзине валют, которое негативно влияет на сравнительную привлекательность развивающихся рынков".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пока ситуация для российского рынка акций складывается негативная. Открытие рынка пройдет более чем на полпроцента ниже закрытия среды. Таким образом, есть вероятность, что при ухудшении внешнего фона отметка 2700 пунктов по индексу МосБиржи вновь не устоит. Под ударом сегодня будут акции банков и металлургов, а вот "нефтянка" должна себя чувствовать получше".
ИФК "Солид" (Вадим Кравчук): "Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно негативный внешний фон. Индексы РФ в начале дня рискуют уйти в "минус", следуя примеру мировых площадок".
"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "В четверг внешний фон не заставляет рассчитывать на возобновление покупок акций. Цены на нефть снижаются, как и цены на золото, которые просели на фоне укрепления доллара и ФРС, поэтому уязвимо могут выглядеть акции золотодобывающих компаний. Не добавляет оптимизма и появившаяся в СМИ информация об одобрении Комитетом Конгресса США санкций в отношении подрядчиков "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", далее должно последовать голосование в Сенате и одобрение со стороны Минфина. С другой стороны, сегодня инвесторы должны получить дивиденды от "Газпрома", часть которых может быть реинвестирована, что окажет поддержку российскому рынку. Вероятным сценарием на сегодня мы видим возвращение индекса МосБиржи в середину диапазона 2700-2750 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенной просадкой около 0,5-0,7%, в районе 2720-2725 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2740, 2750 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное вечернее ухудшение состояния внешнего фона, случившееся по факту предсказуемого понижения процентной ставки ФРС. Позднее локальный рынок акций может перейти в состояние волатильной консолидации около уровня открытия".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
01 августа 2019 года 19:37
Москва. 1 августа. Российский рынок акций закрылся в четверг приблизительно на уровнях открытия, при этом основные фондовые индексы потеряли за день 0,4-1%, негативно отреагировав на итоги июльского заседания ФРС США и практически проигнорировав наметившийся отскок мировых рынков капитала. читать дальше
.
01 августа 2019 года 19:25
Москва. 1 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, усилившей падение в условиях роста доллара на Forex. читать дальше
.
01 августа 2019 года 19:00
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 31 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.
Эксперты... читать дальше
.
01 августа 2019 года 18:50
Москва. 1 августа. Большинство выпусков российских еврооблигаций в четверг немного дешевеет, аналогичное снижение наблюдается и на других площадках emerging markets, после решения ФРС США по ставке. Американский регулятор снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года, оно совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. читать дальше
.
01 августа 2019 года 18:25
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $45 до $47, глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru - с $32 до $33 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.
Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.
01 августа 2019 года 18:01
Мировые фондовые рынки продолжают колебаться у рекордных максимумов, получая поддержку от превосходящей ожидания прибыли компаний в Европе и США. Большинство рынков находится в зеленой зоне, говорится в комментарии ITI Capital.
"Для нас это означает необходимость увеличения в портфелях доли... читать дальше
.
01 августа 2019 года 17:39
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $26,2 до $26,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Как пишут аналитики Sberbank Investment Research Ирина... читать дальше
.
01 августа 2019 года 17:19
"Мы считаем, что в целом риски для рубля в августе ограничены - курс не превысит 64 руб. за доллар, курс до конца года - до 65 руб. Локальные риски для рубля ограничены ввиду того, что давление на валютный баланс не будет значительным, так как закончились дивидендные выплаты и основной период... читать дальше
.
01 августа 2019 года 16:47
"Дешевеющая нефть вкупе с укрепившимся после заявления Дж.Пауэлла об отсутствии планов о дальнейшем снижении ставки долларом обеспечила снижение курса рубля на 0,5%, почти до 64 руб./$. И это неудивительно: если ожидаемое совокупное понижение ставки ЦБ РФ в 2019 году составит 75 б.п., а ФРС -... читать дальше
.
01 августа 2019 года 16:29
Объявление банком "Санкт-Петербург" об обратном выкупе акций на сумму $10 млн позитивно в краткосрочной перспективе для акций банка, говорится в обзоре Альфа-банка.
"Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" одобрил обратный выкуп 12 млн акций по цене 53,5 руб. за акцию. Общая сумма обратного... читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:48
Москва. 1 августа. Доллар ускорил темпы роста, евро развернулся вверх и тоже повышается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets после заседания ФРС США и решения американского регулятора снизить ставку. читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:46
"После достаточно благоприятного июля август для рубля может стать менее спокойным месяцем, - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. - Основные риски будут исходить со стороны внешних финансовых площадок, где смена настроений после бурного роста в последние месяцы может оказать давление на... читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:31
"Рубль на старте сессии показал нисходящий импульс, обновив месячный минимум в паре с долларом, но после этого начал восстанавливаться. Пара EUR/RUB в начале торгов пыталась подрасти, но затем вернулась к дневному минимуму, неся небольшие потери на фоне снижения евро на внешнем рынке. Основным... читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:15
"Текущая динамика российского рынка акций однозначно указывает на его силу, и даже с учетом снижения индексов большого желания продавать у участников торгов не наблюдается. Индекс МосБиржи снижается на 0,4%, валютный РТС - на 0,9%", - отмечает в комментарии директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав... читать дальше
.
01 августа 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям компании Valero Energy - одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США. Отмечая недооцененность компании и дружественную политику по отношению к инвесторам, аналитики ГК "ФИНАМ" сохранили рекомендацию "Покупать" по акциям Valero... читать дальше
.