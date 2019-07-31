Рынок акций РФ к концу дня растерял часть роста на фоне новостей о санкциях США против Nord Stream 2

Москва. 31 июля. Рынок акций РФ к концу торговой сессии среды растерял часть дневного роста на фоне новостей о принятии Комитетом по международным делам Сената Конгресса США санкций против "Северного потока - 2"; поддержку рынку оказали растущая нефть и наметившаяся стабилизация ситуации на мировых фондовых площадках.

Как сообщило агентство Bloomberg, законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шейхин. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Шейхин отметила, что эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2739,5 пункта (+0,18%), индекс РТС - 1360,04 пункта (+0,53%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали по итогам дня смешанную динамику в пределах 3,2%.

Выросли в цене акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%, "префы" подорожали на 2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Акции АФК "Система" подорожали на новостях о продаже компанией 49% "Лидер-Инвеста" компании Etalon Group за 14,6 млрд рублей. Совет директоров Etalon Group одобрил консолидацию 100% "Лидер-Инвеста", в котором сейчас группе принадлежит 51%, через выкуп оставшейся доли у ПАО АФК "Система" за 14,6 млрд рублей, говорится в сообщении Etalon. Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой, ее планируется закрыть в августе 2019 года, отмечается в пресс-релизе. АФК планирует направить полученные от продажи девелоперского актива средства на погашение долга.

В свою очередь бумаги "Россетей" активизировали рост после публикации финансового отчета за первое полугодие по РСБУ. Чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ в январе-июне этого года составила 123,15 млрд рублей, что в 2,9 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года. Выручка "Россетей" за период снизилась при этом на 2,4%, до 25,04 млрд рублей. Как поясняется в сообщении холдинга, это связано с "плановым уменьшением объема дивидендов, поступивших от дочерних и зависимых обществ". Основной вклад в прибыль дали прочие доходы - 103,93 млрд рублей после 45,78 млрд рублей годом ранее. При этом прочие расходы сократились с 28,96 млрд рублей до 5,7 млрд рублей. В этих статьях "Россети" традиционно учитывают переоценку вложений в акции "дочек" в соответствии с рыночной стоимостью. Прибыль без учета переоценки финансовых вложений составила 24 млрд рублей (+3%).

Вместе с тем подешевели бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%, "префы" снизились в цене на 0,9%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,2%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию на российском рынке акций тенденции к плавному росту 31 июля способствовали как растущие цены на нефть, так и некоторое улучшение ситуации на мировых рынках капитала в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС США. Так, американские фондовые индексы выросли при открытии торгов в среду: значение индекса S&P 500 в первые минуты торгов увеличилось на 0,08%, Dow Jones - на 0,18%, Nasdaq Composite - на 0,19%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать в среду, чему способствовали в том числе данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,76% - до $65,21 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличились на 0,71% - до $58,46 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд. При этом резервы бензина сократились на 1,791 млн баррелей, дистиллятов - на 894 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышение резервов дистиллятов на 400 тыс. баррелей. Накануне Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, указавший на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,02 млн баррелей.

Европейские фондовые площадки после резкого падения накануне в среду пытаются немного скорректироваться вверх, прибавляя от 0,1% до 0,5%, за исключением британского FTSE, снизившегося на 0,78%.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "с фундаментальной точки зрения мировые фондовые рынки вступят в август с посланием от ФРС. На данный момент почти ни у кого нет сомнений в снижении процентных ставок в июле на 25 базисных пунктов, поэтому наиболее важным будет настрой центробанка на вторую половину года. Явные намеки на перспективы дальнейшего смягчения политики наверняка увеличат мировую склонность инвесторов к риску, что благоприятно отразится на акциях, нефти и цветных металлах. Нейтральная позиция может привести к фиксации прибыли. В течение месяца ожидания, вероятно, будут скорректированы статистикой и выступлениями представителей ФРС. Жесткий тон американского регулятора мог бы послужить причиной продаж рискованных активов и создать давление на рынках на весь август".

"Заседаний крупнейших мировых центробанков (ФРС, ЕЦБ) и Банка России на август не запланировано, в связи с чем инвесторы будут отыгрывать статистику и другие насущные события. Открывать новые "длинные" позиции на фондовых площадках от текущих уровней несколько рискованно - если ФРС не сможет обеспечить сильный оптимизм, инвесторы зафиксируют прибыль. Традиционное снижение торговой активности в августе может добавить волатильности. На российском рынке при мягкой позиции ФРС и тишине в санкционной риторике не исключены попытки подняться выше, но на данный момент веских драйверов для покупок все же нет. Краткосрочный настрой можно охарактеризовать как умеренно позитивный", - считает Кожухова.

По мнению директора по стратегии компании "Финам" Ярослава Кабакова, "российский рынок находится на "низком старте" перед объявлением результатов заседания ФРС США. Боковик последних нескольких недель, особенно если смотреть на фьючерс РТС, вполне может завершиться на этой неделе, и мы увидим очередной рост волатильности. Вполне вероятно, что если рынки на этой неделе устоят, а динамика основных "голубых фишек" пока не предвещает сюрпризов, мы вполне можем увидеть рост "второго эшелона" на следующей неделе. Основная динамика на рынках определится после 21:00 МСК, в преддверии же оглашения результатов ФРС и выступления Джерома Пауэлла на рынках, весьма вероятно, сохранится умеренно позитивный настрой".

"Сегодня ожидается, что ФРС понизит процентные ставки на четверть процентного пункта и глава ФРС Джером Пауэлл подтвердит дальнейшие снижения, однако пройти без последствий окончание экономического цикла, в котором мы сейчас находимся, будет очень непросто. Более того, уже сейчас мы имеем ситуацию, когда фондовые рынки и, что еще важнее, валютные пары все меньше и меньше реагируют на действия центральных банков и двигаются по траекториям, отвязанным от фундаментальных факторов. Движение капитала приобретает все более хаотический характер, и отношение к риску без глобальной разрядки рынков вряд ли в ближайшее время придет к норме", - отметил Кабаков.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, "на отечественном рынке продолжается топтание на одном месте. При снижении ставки ФРС можно рассчитывать на небольшое повышение, да и мягкость ЦБ РФ также способна внушить участникам торгов мысль о широких покупках. В остальном достигнутое равновесие позволяет постепенно снять перекупленность и провести ревизию идей. "Россети" увеличили чистую прибыль по РСБУ в первом полугодии в 2,9 раза, до 123,148 млрд рублей, но столь внушительный рост произошел за счет переоценки акций дочерних структур. Европейские инвесторы также проявляют осторожность перед решением ФРС. Но местная статистика все упорнее говорит о том, что ЕЦБ может решиться на дальнейшее смягчение денежной политики. ВВП за II квартал оказался чуть лучше ожиданий, показав рост на 1,1% по сравнению с 1,2% в первые три месяца года. Индекс потребительских цен снизился до 1,1% в июле по сравнению с 1,3% в июне, а вот стержневой показатель замедлил свой рост до 0,9% с 1,1%".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в среду составил 46,18 млрд рублей (из них почти 12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 10,78 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").