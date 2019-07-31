Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро перед решением ФРС по ставке

Москва. 31 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль умеренно растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС.

Курс доллара США составил 63,42 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,59 руб./EUR1, подешевев на 23,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,5 копейки - до 66,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании заседания Федрезерва США, по итогам которого большинство аналитиков и участников рынка прогнозируют снижение базовой процентной ставки впервые с 2008 года. При этом рубль не отреагировал на сообщения агентства Bloomberg, что комитет по международным делам Сената Конгресса США проголосовал за санкции против "Северного потока - 2".

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), как ожидается, понизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта с текущего уровня, до диапазона от 2% до 2,25% годовых. Более того, котировки фьючерсов на уровень ставки предполагают три снижения ставки до января, включая июльское, и еще одно - в 2020 году. Инвесторы также оценивают шансы на уменьшение ставки сразу на 0,5 процентного пункта примерно в 25%.

По итогам прошлого заседания американский ЦБ дал понять, что готов снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики. Так, из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Рост уверенности в действиях регулятора связан с неудачей торговых переговоров между США и Китаем. Последний официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg.

Американская делегация, которую возглавляли торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, вышла из зала заседаний, сфотографировалась с китайскими коллегами, которыми руководил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, и направилась в сторону аэропорта. Накануне стороны провели неформальный ужин в шанхайском отеле Fairmont Peace Hotel. По словам источников, в беседах за ужином торговые вопросы не поднимались.

Между тем во вторник президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал КНР за то, что китайцы по-прежнему не хотят покупать американскую сельскохозяйственную продукцию и продолжают "обдирать" США. Трамп даже предположил, что Пекин ждет итогов президентских выборов в США в 2020 году и надеется, что он не будет переизбран, что облегчит подписание нового торгового соглашения между двумя странами на невыгодных для Штатов условиях.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Анна Полиенко, в среду на всех финансовых рынках, включая российский валютный, наблюдается сниженная торговая активность в преддверии заседания ФРС США. По ее словам, рыночная вероятность снижения ставки на 25 б.п. (до 2-2,25%), рассчитанная через фьючерсы на fed funds, составляет 82%, на 50 б.п. (до 1,75-2%) - 18%.

"Ожидаемое снижение процентной ставки Федрезерва на 25 б.п. будет скорее "упреждающим", с целью поддержать экономический рост в условиях растущих внешних рисков. Если регулятор воспользуется "уклончивыми формулировками" при объяснении будущей денежно-кредитной политики, типа действовать "по обстоятельствам", то это не оправдает ожидания большинства участников рынка и приведет к коррекции и росту доллара США. ФРС стремится повысить прозрачность в принятии решений по монетарной политике и "подготовить" рынок к планируемым изменениям. Так, большинство представителей ФРС выступали в пользу перехода к снижению процентной ставки. Завтра утром рубль будет отыгрывать решение американского регулятора, которое станет известно сегодня вечером", - отметила Полиенко.

"Вместе с тем переговоры США и Китая по торговым вопросам завершились сегодня досрочно без явных признаков прогресса, хотя ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что встреча проходит "хорошо" (сам президент во встрече участия не принимал). Сообщается, что стороны обсудили закупку КНР американской сельскохозяйственной продукции, на чем настаивает Трамп, а также что следующий раунд переговоров состоится в сентябре", - также подчеркнула аналитик.

"Инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания ФРС. С точки зрения валютного рынка ожидаемое снижение ставки на 25 б.п. уже не окажет давления на американскую валюту. Однако участники рынка будут пристально следить за риторикой ФРС и комментариями ее главы в надежде зафиксировать прибыль по американской валюте, индекс которой к шести основным валютам в настоящее время остается на максимумах с конца мая. Впрочем, не исключено, что оптимистичный настрой инвесторов на еще два снижения ставки до конца года (не считая июльского) не оправдается осторожной позицией ФРС. В этом случае, несмотря на снижение ставки, финансовые рынки настигнет коррекция, а индекс доллара может усилить свои позиции ", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяные котировки в ходе торгов в среду продолжают повышаться, чему способствовали в том числе данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,7% - до $65,08 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,72% - до $58,47 за баррель. Цены в настоящее время находятся на максимальных уровнях с середины июля.

Как сообщило министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд. При этом резервы бензина сократились на 1,791 млн баррелей, дистиллятов - на 894 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышенияерезервов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 августа на 3,81 копейки, до 63,4172 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,75 копейки, до 70,7355 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 8,17 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,4312 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 4,98 копейки и составил 63,454 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 248,89 млн, из которых $735,697 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 513,193 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 8,69 копейки по отношению ко вторнику, до 70,6831 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 5,81 копейки и составил 70,7101 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR516,542 млн, из которых EUR147,65 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR368,892 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 7,54% годовых, ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 7,56% годовых. В то же время ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 7,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,68% годовых.

"На локальном рынке сохраняется повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны отдельных игроков после окончания налогового периода. Чистый отток ликвидности из банковской системы на депозиты ЦБ в среду (после итогов аукциона во вторник) составил 230 млрд рублей. В результате ставки МБК продолжили свой рост и пока, по сути, так и не отыграли снижение ключевой ставки ЦБ на 25 б.п. Сохранился, хоть и несколько снизился, спрос на однодневном аукционе РЕПО Федерального казначейства, где в среду два участника привлекли 250,5 млрд рублей (днем ранее один банк привлек почти все средства в рамках лимита на 400 млрд рублей). Кроме того, на депозитном аукционе с плавающей ставкой три банка привлекли все 100 млрд рублей, предложенных казначейством на полгода", - подчеркнул Кравченко.