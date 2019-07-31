"БКС Глобал Маркетс" поднял рейтинг GDR Х5 до "держать" в связи с падением котировок

"БКС Глобал Маркетс" повысил рекомендация для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "БКС Глобал Маркетс", осталась без изменения и составляет $37 за штуку.

"С момента технического понижения нашей рекомендации до "продавать" 1 июля котировки GDR Х5 просели на 5% против неизменного индекса РТС (скорректировано на эффект от закрытия реестра под дивиденды "Газпрома" (MOEX: GAZP)). Учитывая, что наша прогнозная стоимость GDR Х5 на 12 месяцев осталась без изменений, потенциал роста повысился до умеренных 13%, повышаем рекомендацию до "держать", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $35,78 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $33,02 за штуку.