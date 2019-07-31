Цены евробондов РФ демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику в ожидании решения ФРС по ставке

Москва. 31 июля. Большинство выпусков российских еврооблигаций в среду торгуется с небольшими разнонаправленными изменениями котировок; участники рынка ждут решения ФРС США по ставке, при этом большинство аналитиков и участников рынка прогнозируют ее снижение впервые с 2008 года. При этом цены US Treasuries немного повышаются, что ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 30 июля и составила 112,71% от номинала, доходность увеличилась на 0,5 базисных пункта к закрытию вторника и составила 3,06% годовых.

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 6 базисных пунктов относительно итогов 30 июля, составив 100,49% от номинала. Их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 1,78% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3,5 базисных пункта, составив 128 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году опустились по отношению ко вторнику на 18 базисных пунктов - до 122,59% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,35% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 9 базисных пунктов, до 118,39% от номинала (доходность увеличилась на 0,6 пункта - до 4,342% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов, подорожав до 107,53% от номинала, что соответствует доходности 3,5% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 4 базисных пункта, до 107,49% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт - до 2,93% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился на 10 базисных пунктов, подорожав до 112,43% от номинала (доходность уменьшилась на 0,6 пункта и составила 4,466% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году уменьшился на 12 пунктов, до 104,51% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,59% годовых).

"Торги в среду на рынке государственных еврооблигаций вновь проходят в спокойном режиме в ожидании решения ФРС по ставке. Значительная часть еврооблигаций номинирована в долларах, поэтому американская денежная политика оказывает самое решающее влияние на долговые рынки всех стран, и неудивительно, что перед решением регулятора активность на рынках снижена. При этом рынок ждет даже не само снижение ставки, которое уже учтено в ценах, а комментарии к будущим действиям ФРС. Российский сегмент рынка на данный момент находится на ценовых максимумах, поэтому потенциал его дальнейшего роста связан с последующими действиями ФРС. Если игроки увидят намерение американского регулятора к более значительному снижению ставки или даже возможному принятию мер по стимулированию, то, конечно, российский рынок, как и другие долговые площадки, получит еще один аргумент для движения наверх. Таким образом, уже в четверг будут понятны изменения, которые, не исключено, будут иметь довольно долгосрочный характер", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.