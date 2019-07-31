Китай готовится к стимулированию экономики - Julius Baer

"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов. "Экономическое развитие Китая сталкивается с новыми рисками и вызовами, и понижательное давление на экономику растет", - цитирует информационное агентство "Синьхуа". Политбюро заложило ориентиры экономической политики на вторую половину года и заявило о намерении активизировать меры поддержки национального хозяйства. Тогда как дополнительное смягчение денежно-кредитной политики весьма вероятно, чиновники отказалось от идеи стимулирования сектора недвижимости для поддержания роста, отметив, что "жилье должно использоваться для жизни, а не для спекуляций". Акцент будет сделан на реформы, направленные на увеличение потребления и стабилизацию инвестиций, однако дополнительных подробностей представлено не было. Во второй половине года сокращение долговой нагрузки отойдет на второй план, а Народный банк Китая (ЦБ страны), скорее всего, увеличит вливания ликвидности. В целом, все это поддерживает наш прогноз о том, что юань будет оставаться под давлением, и курс пары USD/CNY на горизонте 3-х месяцев составит 7,0", - отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт.