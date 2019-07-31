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Главная / Мнения аналитиков / Краткосрочный настрой рынка акций можно охарактеризовать как умеренно позитивный - ИК "Велес Капитал"
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31 июля 2019 года 17:59
Краткосрочный настрой рынка акций можно охарактеризовать как умеренно позитивный - ИК "Велес Капитал"
"Заседаний крупнейших мировых центробанков (ФРС, ЕЦБ) и Банка России на август не запланировано, в связи с чем инвесторы будут отыгрывать статистику и другие насущные события. Открывать новые "длинные" позиции на фондовых площадках от текущих уровней несколько рискованно - если ФРС не сможет обеспечить сильный оптимизм, инвесторы зафиксируют прибыль. Традиционное снижение торговой активности в августе может добавить волатильности. На российском рынке акций при мягкой позиции ФРС и тишине в санкционной риторике не исключены попытки подняться выше, но на данный момент веских драйверов для покупок все же нет. Краткосрочный настрой можно охарактеризовать как умеренно позитивный", - отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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31 июля 2019 года 19:38
Рынок акций РФ к концу дня растерял часть роста на фоне новостей о санкциях США против Nord Stream 2
Москва. 31 июля. Рынок акций РФ к концу торговой сессии среды растерял часть дневного роста на фоне новостей о принятии Комитетом по международным делам Сената Конгресса США санкций против "Северного потока - 2"; поддержку рынку оказали растущая нефть и наметившаяся стабилизация ситуации на мировых фондовых площадках. читать дальше
.31 июля 2019 года 19:31
Москва. 31 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль умеренно растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС. читать дальше
.31 июля 2019 года 19:15
"БКС Глобал Маркетс" повысил рекомендация для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:50
Цены евробондов РФ демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику в ожидании решения ФРС по ставке
Москва. 31 июля. Большинство выпусков российских еврооблигаций в среду торгуется с небольшими разнонаправленными изменениями котировок; участники рынка ждут решения ФРС США по ставке, при этом большинство аналитиков и участников рынка прогнозируют ее снижение впервые с 2008 года. При этом цены US Treasuries немного повышаются, что ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 июля 2019 года 18:43
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:23
"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов.... читать дальше
.31 июля 2019 года 17:33
"По нашим оценкам, индекс МосБиржи к концу лета может вернуть позиции вблизи 2800 пунктов, а при наиболее благоприятном раскладе протестировать новые исторические максимумы", - говорится в комментарии "БКС Премьер". "Предстоящий месяц, несмотря на сохранение сезонного фактора низкой торговой... читать дальше
.31 июля 2019 года 16:54
Можно говорить о продолжении долгосрочной восходящей тенденции в российских активах - "Открытие Брокер"
"Основное переосмысление глобальными инвесторами рисков на развивающихся рынках уже произошло, и можно говорить о продолжении долгосрочной восходящей тенденции в российских активах", - говорится в стратегии "Открытие Брокер" на III квартал 2019 года. "Темы торговых войн и новых двусторонних... читать дальше
.31 июля 2019 года 16:14
"На отечественном рынке акций продолжается "топтание на одном месте". При снижении ставки ФРС можно рассчитывать на небольшое повышение, да и мягкость ЦБ РФ также способна внушить участникам торгов мысль о широких покупках. В остальном достигнутое равновесие позволяет постепенно снять... читать дальше
.31 июля 2019 года 15:49
ЦБ РФ, возможно, будет снижать ключевую ставку вслед за ФРС/в соответствии с ожиданиями рынка фьючерсов по ключевой долларовой ставке, считает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. "На последнем заседании ЦБ РФ не стал сигнализировать о возможном понижении диапазона нейтральной ставки, а за... читать дальше
.31 июля 2019 года 15:36
Москва. 31 июля. Доллар и евро немного слабеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль повышается к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США. читать дальше
.31 июля 2019 года 15:21
"Мы считаем выпуск GLPRLI 23 привлекательным по соотношению риска и доходности и рекомендуем увеличивать позиции в бумаге в свете продолжающегося улучшения кредитных метрик Global Ports (Ba3/NR/BB+)", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Выручка компании за 2018 г. увеличилась на 4% г/г... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций Discover Financial Services (DFS) - одного из лидеров в сферах дистанционного банковского обслуживания и управления платежными системами. По итогам финансовой отчетности DFS за второй квартал 2019 г., как прибыль, так и выручка показали... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:43
Позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом - Julius Baer
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Германии опустилась ниже -0,4% после публикации данных по деловым настроениям в еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, сообщается в комментарии Julius Baer. Годовая инфляция в ФРГ, оцениваемая по гармонизированному ИПЦ, замедлилась в июле до... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:22
Ухудшающиеся оценки акций и низкие цены на рынке посылают производителям газа очевидный сигнал о необходимости снизить буровую активность, говорится в комментарии Julius Baer. При этом слишком сильные "медвежьи" настроения на рынке не коррелируют с низкими рисками избытка предложения. Котировки... читать дальше
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