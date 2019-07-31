Краткосрочный настрой рынка акций можно охарактеризовать как умеренно позитивный - ИК "Велес Капитал"

"Заседаний крупнейших мировых центробанков (ФРС, ЕЦБ) и Банка России на август не запланировано, в связи с чем инвесторы будут отыгрывать статистику и другие насущные события. Открывать новые "длинные" позиции на фондовых площадках от текущих уровней несколько рискованно - если ФРС не сможет обеспечить сильный оптимизм, инвесторы зафиксируют прибыль. Традиционное снижение торговой активности в августе может добавить волатильности. На российском рынке акций при мягкой позиции ФРС и тишине в санкционной риторике не исключены попытки подняться выше, но на данный момент веских драйверов для покупок все же нет. Краткосрочный настрой можно охарактеризовать как умеренно позитивный", - отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.