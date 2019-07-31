Индекс МосБиржи к концу лета может вернуть позиции вблизи 2800 пунктов - БКС

"По нашим оценкам, индекс МосБиржи к концу лета может вернуть позиции вблизи 2800 пунктов, а при наиболее благоприятном раскладе протестировать новые исторические максимумы", - говорится в комментарии "БКС Премьер".

"Предстоящий месяц, несмотря на сохранение сезонного фактора низкой торговой активности, может оказаться достаточно позитивным для российского фондового рынка. В целом мы видим четыре фактора, которые способны оказать поддержку отечественным акциям в ближайшие несколько недель.

Первый - это снижение ставок. Импульс монетарного смягчения, заданный ведущими центробанками, по нашему мнению, продолжит оставаться фактором сохранения общего повышательного тренда на фондовых рынках в августе. Также важно отметить, что корпоративные отчеты за II квартал 2019 большинства компаний США превзошли прогнозы, что в целом позволило снизить опасения инвесторов по поводу масштабов негативного влияния на Штаты торгового конфликта и глубины потенциальной коррекции на американских биржах.

Вместе с тем перспективы разрешения самого торгового конфликта пока достаточно туманны - 12-й раунд переговоров в очередной раз не принес никакой конкретики. Более того, президент США усилил давление на Пекин, прибегнув в том числе к ультимативной риторике. При отсутствии прогресса в торговых переговорах инвесторы в ближайшие недели будут фокусироваться на выходе макроданных Китая и США, пытаясь оценить потенциальный урон для крупнейших экономик мира и глобального роста при сохранении напряженности в торговой сфере либо ее эскалации. Кроме того, реальная динамика макропоказателей в условиях описанной выше конъюнктуры будет служить основанием для формирования ожиданий по дальнейшему смягчению монетарных условий.

Кроме монетарного фактора сохранению притока средств на фондовый рынок РФ в августе будут способствовать реинвестирование дивидендной массы в акции, сохранение ценовой конъюнктуры в нефти выше $60 за баррель, а также отсутствие реальных угроз активизации санкционных рисков в отношении РФ. Периоды глобального "risk off", например, на возможном новостном негативе по линии торговых переговоров США-КНР, могут активизировать продажи, под основным давлением может оказаться металлургический сектор.

По нашим оценкам, индекс МосБиржи к концу лета может вернуть позиции вблизи 2800 пунктов, а при наиболее благоприятном раскладе протестировать новые исторические максимумы", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.