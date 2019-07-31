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31 июля 2019 года 16:54
Можно говорить о продолжении долгосрочной восходящей тенденции в российских активах - "Открытие Брокер"
"Основное переосмысление глобальными инвесторами рисков на развивающихся рынках уже произошло, и можно говорить о продолжении долгосрочной восходящей тенденции в российских активах", - говорится в стратегии "Открытие Брокер" на III квартал 2019 года. "Темы торговых войн и новых двусторонних торговых соглашений продолжают оставаться в центре внимания инвесторов, при этом очередные этапы торговых обострений служат отличным средством для локальных коррекций рынков. Прогнозы ведущих мировых институтов по росту глобальной экономики в 2019 году во II квартале были понижены, но на 2020-2022 годы сохраняются более оптимистичные планы роста. Декабрьская договорённость о сокращении добычи нефти странами пакта ОПЕК+ была продлена в начале июля до марта следующего года. Рынок нефти приблизился к состоянию сбалансированности, но в I квартале 2020 года пока что ожидается заметный профицит "чёрного золота". Годовые темпы роста инфляции в России начали падать. В результате, на наш взгляд, по итогам 2019 года инфляция в стране может оказаться заметно ниже текущих прогнозов МЭР и ЦБ. Банк России, как и многие мировые центробанки, в июне возобновил снижение базовой ставки. По российскому рублю мы сохраняем среднесрочную рекомендацию "покупать", но рост национальной валюты в ближайший год, скорее всего, будет малозначимым и с высоким коррекционным потенциалом. Долгосрочная рекомендация по российскому рублю остаётся на уровне "держать" из-за эффекта действия бюджетного правила. Вследствие недавнего снижения доходностей гособлигаций развитых стран на локальных замедлениях инфляции и страхах перед рецессиями рекомендуем более агрессивно продавать их на снижении глобальных рисков: Российские суверенные еврооблигации, которые мы рекомендовали в октябре агрессивно покупать, переводятся в позицию hold. Стабилизация и активное снижение годовых темпов роста инфляции в России позволяет нам сохранять рекомендацию активной покупки ОФЗ-ПД на годовом горизонте. При этом в условиях глобального роста и усиления глобальной инфляции можно будет ждать постепенного роста спроса населения, промышленности и инвесторов на товарные активы. Рост цен на золото во II квартале косвенно подтвердил наш вектор ожиданий. По ценам на "чёрное золото" мы продолжаем сохранять среднесрочную рекомендацию "держать" из-за локальной неустойчивости рынка, хотя в долгосрочной перспективе здесь возможен хороший рост. Долгосрочные рекомендации по российским акциям не изменились. Мы по-прежнему считаем сектора химии и нефтехимии, производителей драгоценных металлов и камней, сельскохозяйственных холдингов, представителей информационных технологий потенциально наиболее интересными историями. При этом вероятное достижение российской экономикой своих локально минимальных темпов роста и перспективы дальнейшего ускорения темпов роста ВВП вновь делают интересной покупку акций электрогенерирующих компаний, а рекомендации покупки акций нефтегазовых компаний меняются с агрессивной покупки на умеренную. В качестве главных рисков в III квартала видим возможное усиление торговых трений между США и Китаем, США и Европой, рост геополитической напряжённости и усиление санкционного давления в отношении России. Риск недостаточных темпов роста глобальной экономики в целом и экономики Китая в частности воспринимается сейчас нами как гораздо менее вероятный. В то же время мы будем внимательно следить за развитием торговых войн и их влиянием на экономики ЕС и Поднебесной", - пишут в своей стратегии аналитики "Открытие Брокер".
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