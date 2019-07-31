Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке

Москва. 31 июля. Доллар и евро немного слабеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль повышается к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США.

Курс доллара США составил 63,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,73 руб./EUR1, подешевев на 9,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,5 копейки - до 66,72 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 августа на 3,81 копейки, до 63,4172 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,75 копейки, до 70,7355 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растет к доллару и евро на дневных торгах в ожидании заседания Федрезерва США, по итогам которого большинство аналитиков и участников рынка прогнозируют снижение базовой процентной ставки впервые с 2008 года.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), как ожидается, понизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта с текущего уровня, до диапазона от 2% до 2,25% годовых. Более того, котировки фьючерсов на уровень ставки предполагают три снижения ставки до января, включая июльское, и еще одно - в 2020 году. Инвесторы также оценивают шансы на уменьшение ставки сразу на 0,5 процентного пункта примерно в 25%.

По итогам прошлого заседания американский ЦБ дал понять, что готов снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики. Так, из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Рост уверенности в действиях регулятора связан с неудачей торговых переговоров между США и Китаем. Последний официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg.

Американская делегация, которую возглавляли торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, вышла из зала заседаний, сфотографировалась с китайскими коллегами, которыми руководил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, и направилась в сторону аэропорта. Накануне стороны провели неформальный ужин в шанхайском отеле Fairmont Peace Hotel. По словам источников, в беседах за ужином торговые вопросы не поднимались.

Между тем во вторник президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал КНР за то, что китайцы по-прежнему не хотят покупать американскую сельскохозяйственную продукцию и продолжают "обдирать" США. Трамп даже предположил, что Пекин ждет итогов президентских выборов в США в 2020 году и надеется, что он не будет переизбран, что облегчит подписание нового торгового соглашения между двумя странами на невыгодных для Штатов условиях.

"Главным событием сегодняшнего дня станут итоги двухдневного заседания ФРС. С точки зрения валютного рынка ожидаемое снижение ставки на 25 б.п. уже не окажет давления на американскую валюту. Однако участники рынка будут пристально следить за риторикой ФРС и комментариями ее главы в надежде зафиксировать прибыль по американской валюте, индекс которой к шести основным валютам в настоящее время остается на максимумах с конца мая. Впрочем, не исключено, что оптимистичный настрой инвесторов на еще два снижения ставки до конца года (не считая июльского) не оправдается осторожной позицией ФРС. В этом случае, несмотря на снижение ставки, финансовые рынки настигнет коррекция, а индекс доллара может усилить свои позиции", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль продолжает торговаться в тренде с валютами развивающихся стран в преддверии сегодняшнего заседания ФРС. Ожидаемое нами укрепление доллара по итогам заседания выступает риском для российской валюты на сегодня, как и для всего блока рисковых активов. (. . .) На сегодняшнем еженедельном аукционе Минфина по размещению ОФЗ участникам рынка были предложены бумаги на сумму 20 млрд рублей с погашением в 2025 году. Учитывая небольшой объем размещения и настороженное настроение инвесторов к риску накануне заседания ФРС, участие нерезидентов в аукционе могло оказаться ограниченным, поэтому влияние данного фактора на рубль сегодня вряд ли было существенным. Поддержку российской валюте оказывают восстанавливающиеся цены на нефть, которые накануне превысили отметку в $65 за баррель Brent", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду на сигналах сокращения запасов топлива в США по итогам очередной недели. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,71% - до $65,09 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,76% - до $58,49 за баррель.

Накануне из данных Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,02 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован в среду, недельное сокращение запасов станет седьмым подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что Минэнерго сообщит о менее существенном снижении нефтяных запасов - на 2,75 млн баррелей.

Также рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где из-за конфликта Ирана с США увеличились риски для безопасного прохода судов по Ормузскому проливу. Напряженность усилилась после того, как Вашингтон ужесточил санкции против Ирана.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 7,54% годовых, ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 7,56% годовых. В то же время ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 7,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,68% годовых.