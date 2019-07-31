Российский рынок акций продолжит торговаться в узком диапазоне до конца дня - "Открытие Брокер"

"На отечественном рынке акций продолжается "топтание на одном месте". При снижении ставки ФРС можно рассчитывать на небольшое повышение, да и мягкость ЦБ РФ также способна внушить участникам торгов мысль о широких покупках. В остальном достигнутое равновесие позволяет постепенно снять перекупленность и провести ревизию идей. Активность была относительно низкой. и к середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 17 млрд рублей. Российский рынок продолжит торговаться в узком диапазоне до конца дня. Вероятность снижения ставки ФРС высокая, но далеко не 100%. Поэтому некоторые инвесторы опасаются чрезмерного разочарования финансовых рынков, если американский регулятор ограничится лишь мягкой риторикой", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.