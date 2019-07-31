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Главная / Мнения аналитиков / Позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом - Julius Baer
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31 июля 2019 года 14:43
Позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом - Julius Baer
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Германии опустилась ниже -0,4% после публикации данных по деловым настроениям в еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, сообщается в комментарии Julius Baer. Годовая инфляция в ФРГ, оцениваемая по гармонизированному ИПЦ, замедлилась в июле до 1,1% с 1,5% в июне. "Эта цифра будет усиливать давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) в плане долгожданного снижения процентных ставок, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Тем временем, рынок облигаций ждет решения регулятора по новой программе покупки активов. Как ранее отмечал президент ЕЦБ Марио Драги, снижение процентной ставки является более подходящим инструментом для противодействия любому нежелательному ухудшению финансовых условий. Тем временем широкая программа покупки активов является более вероятной для предотвращения ухудшения прогноза по инфляции из-за падения совокупного спроса или "отвязки" инфляционных ожиданий". В итоге, стратеги на мировых рынках облигаций ожидают нового "количественного смягчения" от ЕЦБ. Первая программа покупки корпоративных облигаций помогла заметно снизить кредитный спред по бумагам нефинансовых компаний зоны евро. По мнению эксперта Julius Baer, позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом.
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31 июля 2019 года 19:38
Рынок акций РФ к концу дня растерял часть роста на фоне новостей о санкциях США против Nord Stream 2
Москва. 31 июля. Рынок акций РФ к концу торговой сессии среды растерял часть дневного роста на фоне новостей о принятии Комитетом по международным делам Сената Конгресса США санкций против "Северного потока - 2"; поддержку рынку оказали растущая нефть и наметившаяся стабилизация ситуации на мировых фондовых площадках. читать дальше
.31 июля 2019 года 19:31
Москва. 31 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль умеренно растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС. читать дальше
.31 июля 2019 года 19:15
"БКС Глобал Маркетс" повысил рекомендация для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:50
Цены евробондов РФ демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику в ожидании решения ФРС по ставке
Москва. 31 июля. Большинство выпусков российских еврооблигаций в среду торгуется с небольшими разнонаправленными изменениями котировок; участники рынка ждут решения ФРС США по ставке, при этом большинство аналитиков и участников рынка прогнозируют ее снижение впервые с 2008 года. При этом цены US Treasuries немного повышаются, что ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 июля 2019 года 18:43
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:23
"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов.... читать дальше
.31 июля 2019 года 17:59
Краткосрочный настрой рынка акций можно охарактеризовать как умеренно позитивный - ИК "Велес Капитал"
"Заседаний крупнейших мировых центробанков (ФРС, ЕЦБ) и Банка России на август не запланировано, в связи с чем инвесторы будут отыгрывать статистику и другие насущные события. Открывать новые "длинные" позиции на фондовых площадках от текущих уровней несколько рискованно - если ФРС не сможет... читать дальше
.31 июля 2019 года 17:33
"По нашим оценкам, индекс МосБиржи к концу лета может вернуть позиции вблизи 2800 пунктов, а при наиболее благоприятном раскладе протестировать новые исторические максимумы", - говорится в комментарии "БКС Премьер". "Предстоящий месяц, несмотря на сохранение сезонного фактора низкой торговой... читать дальше
.31 июля 2019 года 16:54
Можно говорить о продолжении долгосрочной восходящей тенденции в российских активах - "Открытие Брокер"
"Основное переосмысление глобальными инвесторами рисков на развивающихся рынках уже произошло, и можно говорить о продолжении долгосрочной восходящей тенденции в российских активах", - говорится в стратегии "Открытие Брокер" на III квартал 2019 года. "Темы торговых войн и новых двусторонних... читать дальше
.31 июля 2019 года 16:14
"На отечественном рынке акций продолжается "топтание на одном месте". При снижении ставки ФРС можно рассчитывать на небольшое повышение, да и мягкость ЦБ РФ также способна внушить участникам торгов мысль о широких покупках. В остальном достигнутое равновесие позволяет постепенно снять... читать дальше
.31 июля 2019 года 15:49
ЦБ РФ, возможно, будет снижать ключевую ставку вслед за ФРС/в соответствии с ожиданиями рынка фьючерсов по ключевой долларовой ставке, считает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. "На последнем заседании ЦБ РФ не стал сигнализировать о возможном понижении диапазона нейтральной ставки, а за... читать дальше
.31 июля 2019 года 15:36
Москва. 31 июля. Доллар и евро немного слабеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль повышается к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США. читать дальше
.31 июля 2019 года 15:21
"Мы считаем выпуск GLPRLI 23 привлекательным по соотношению риска и доходности и рекомендуем увеличивать позиции в бумаге в свете продолжающегося улучшения кредитных метрик Global Ports (Ba3/NR/BB+)", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Выручка компании за 2018 г. увеличилась на 4% г/г... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций Discover Financial Services (DFS) - одного из лидеров в сферах дистанционного банковского обслуживания и управления платежными системами. По итогам финансовой отчетности DFS за второй квартал 2019 г., как прибыль, так и выручка показали... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:22
Ухудшающиеся оценки акций и низкие цены на рынке посылают производителям газа очевидный сигнал о необходимости снизить буровую активность, говорится в комментарии Julius Baer. При этом слишком сильные "медвежьи" настроения на рынке не коррелируют с низкими рисками избытка предложения. Котировки... читать дальше
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