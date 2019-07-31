В последние дни динамика рубля часто не совпадает с общим направлением движения валют-аналогов на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"

В последние дни динамика рубля зачастую не совпадает с общим направлением движения валют-аналогов на развивающихся рынках, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В среду днем можно наблюдать аналогичную картину. Такие валюты, как бразильский реал, южноафриканский рэнд, индийская рупия и аргентинский песо к окончанию первой половины дня торговались в совсем незначительном минусе. Российский рубль с открытия демонстрировал заметный плюс, прибавляя к полудню около 0,2% в паре с долларом и 0,3% в паре с евро. Компанию рублю составляла также турецкая лира, укрепление которой достигало днем 0,3%.

"Несмотря на ожидания участников рынка по снижению ставки ФРС, большинство валют EM, по всей видимости, остается под давлением неразрешенного торгового конфликта между США и Китаем, - полагает Юрий Кравченко. - Так, еще накануне доллар получил поддержку после достаточно агрессивной риторики американского президента в отношении торговых отношений с Китаем. Кроме того, в среду утром раньше срока завершился последний официальный раунд торговых переговоров представителей двух стран, проходивший в Китае, и пока рынок не получил по этому поводу никакой оптимистичной информации".

Позиции рубля, в свою очередь, вновь поддерживаются нефтяными котировками, которым удалось закрепиться выше 65 долл. за баррель по марке Brent, отмечает эксперт ИК. Кроме того, на внутреннем рынке банки еще не успели восполнить рублевые запасы после очередного налогового периода. Во вторник Банк России увеличил объем изъятия рублевой ликвидности через недельные депозиты, и в результате сегодня из банковской системы на депозиты в ЦБ уйдет дополнительно 230 млрд руб. Один из банков был вынужден накануне увеличить объем привлечения по операциям РЕПО с Федеральным казначейством и привлек почти все средства из лимита в 400 млрд руб., кроме того наблюдался повышенный спрос на депозитном аукционе с фиксированный ставкой, в рамках которого семь банков привлекли 70 млрд руб.

"Главным событием сегодняшнего дня станут итоги двухдневного заседания ФРС. - указывает Юрий Кравченко. - С точки зрения валютного рынка ожидаемое снижение ставки на 25 бп уже не окажет давления на американскую валюту. Однако участники рынка будут пристально следить за риторикой ФРС и комментариями ее главы в надежде зафиксировать прибыль по американской валюте, индекс которой к шести основным валютам в настоящее время остается на максимумах с конца мая. Впрочем, не исключено, что оптимистичный настрой инвесторов на еще два снижения ставки до конца года (не считая июльского) не оправдается осторожной позицией ФРС. В этом случае, несмотря на снижение ставки, финансовые рынки настигнет коррекция, а индекс доллара может усилить свои позиции".