Долговая нагрузка Сибура несколько выросла, однако кредитный профиль компании остается сильным - "БКС Глобал Маркетс"

СИБУР представил умеренно слабые финансовые результаты за 2К19 по МСФО, отмечается в оброзе "БКС Глобал Маркетс". Выручка во 2К19 выросла на 5% к/к до $4,1 млрд главным образом за счет увеличения продаж сегмента олефинов и полиолефинов, а также пластиков и эластомеров, тогда как выручка газопереработки несколько снизилась. EBITDA сократилась на 3% к/к до $650 млн, рентабельность по EBITDA – до 31% против 34% в 1К19; снижение маржи связано, по мнению аналитика "БКС Глобал Маркетс" Юрия Голбана, с опережающим ростом операционных расходов (в основном транспортировка и услуги от сторонних компаний).

Операционный денежный поток увеличился на 40% к/к до $495 млн, капзатраты сократились на 15% к/к до $502 млн, а свободный денежный поток оказался практически нулевым (-$13 млн).

"Долговая нагрузка СИБУРа несколько выросла, однако кредитный профиль компании остается сильным, - указывает аналитик "БКС Глобал Маркетс". - Мы ожидаем, что запуск проекта «Запсибнефтехим» во 2П19 позволит компании сократить нагрузку. SIBUR 23 (YTM 3.47%, Z-спред 162 б.п.) оценен справедливо, поскольку торгуется вблизи квазисуверенных бумаг Газпром нефти (Baa2/BBB-/BBB-), у которой более высокие рейтинги".

Также в обзоре Газпромбанка подчеркивается, что СИБУР выплатил дивиденды за 2К19 в размере $370 млн, и в результате общий долг продолжил расти, увеличившись на 9% к/к до $5,5 млрд. Чистый долг вырос на 8% к/к до $5,2 млрд. "Как следствие, соотношение Чистый долг/EBITDA повысилось до 1,7x против 1,6x в 1К19. Риски рефинансирования остаются низкими: краткосрочный долг составил 9% от совокупного показателя, коэффициент покрытия денежными средствами – 58%. Мы считаем, что СИБУР в состоянии обслуживать долг, учитывая хороший доступ к рынкам заемного капитала и банковскому кредитованию", - резюмирует Юрий Голбан.