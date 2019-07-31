Рынок акций РФ спустя час торгов ушел в небольшой минус под давлением внешнего негатива

Москва. 31 июля. Рынок акций РФ, открывшись в среду смешанной динамикой цен большинства blue chips, спустя час торгов ушел в небольшой минус под давлением негативных сигналов с мировых рынков капитала; индекс РТС удерживает от падения немного укрепившийся рубль на фоне растущих цен на нефть.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2724,83 пункта (-0,36%), индекс РТС - 1353,12 пункта (+0,02%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют в начале торгов отрицательную динамику в пределах 1,1%.

В частности, снизились в цене акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%, "префы" потеряли в цене также 0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%, "префы" потеряли в цене 0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,1%), "Мосбиржи" (-0,1%).

Вместе с тем дорожают бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,02%).

Рост акций АФК "Система" в начале торгов на "Мосбирже" достигал 3% на новостях о продаже компанией 49% "Лидер-Инвеста" компании Etalon Group за 14,6 млрд рублей. Совет директоров Etalon Group одобрил консолидацию 100% "Лидер-Инвеста", в котором сейчас группе принадлежит 51%, через выкуп оставшейся доли у ПАО АФК "Система" за 14,6 млрд рублей, говорится в сообщении Etalon. Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой, ее планируется закрыть в августе 2019 года, отмечается в пресс-релизе. АФК планирует направить полученные от продажи девелоперского актива средства на погашение долга.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к плавному снижению российских акций в начале торгов 31 июля способствует нестабильная конъюнктура мировых рынков капитала на фоне опасений за судьбу торгового соглашения между США И Китаем, а также ожиданий объявления итогов июльского заседания ФРС США.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник из-за слабой корпоративной отчетности и снижения оптимизма относительно американо-китайских торговых переговоров. Давление на настроения инвесторов оказывали также опасения того, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения ("жесткий" Brexit).

Другим важным фактором стали статданные по американской экономике. Доходы населения США в июне выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Оба показателя совпали с ожиданиями рынка. Индекс PCE Core, на который обращает внимание ФРС при оценке рисков инфляции, в июне вырос на 0,2% в помесячном и на 1,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали подъема первого показателя на 0,2%, второго - на 1,7%. Индекс потребительского доверия в США в июле увеличился с июньских 124,3 пункта до 135,7 пункта, что является максимальным показателем с ноября прошлого года, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - до 126 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду, участники рынка оценивают статданные из Китая и следят за ходом переговоров США и Китая по торговому соглашению.

Торговые переговоры между США и Китаем завершились раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg. Члены делегаций вышли из зала заседаний, сделали совместную фотографию, после чего американские представители уехали в аэропорт. Никаких официальных заявлений по итогам переговоров пока не было, однако вероятно, что стороны обнародуют какое-то совместное заявление позднее в среду. Накануне президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес Китая, обвинив Пекин в их затягивании.

Европейские фондовые площадки после резкого падения накануне в среду утром не демонстрируют ярко выраженной динамики, колебания фондовых индексов региона проходят вблизи уровней закрытия предыдущего дня.

И лишь цены на нефть, подрастающие в среду на сигналах сокращения запасов топлива в США по итогам очередной недели, позитивны для российского рынка акций. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК подорожали на 0,62% - до $65,12 за баррель. На торгах во вторник цена выросла на 1,59% и составляла на закрытие $64,72 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,41% - до $58,29 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 2,07%, до $58,05 за баррель.

Накануне из данных Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,02 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете Минэнерго, который будет обнародован в среду, недельное сокращение запасов станет седьмым подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что Минэнерго сообщит о снижении нефтяных запасов на 2,75 млн баррелей.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, "ситуация на внешних рынках слабо негативная для российского рынка акций. Отечественный рынок пока может удержаться на достигнутых уровнях благодаря росту котировок нефти и высокой доходности многих тяжеловесных бумаг. Президент США Дональд Трамп решил подогнать Китай сообщением о том, что в случае переизбрания на новый срок он обещает еще более жесткую сделку по торговым вопросам. Впрочем, Пекин пока никак не отреагировал на новые угрозы. В сфере статистики у ФРС главной проблемой остается инфляция. Индекс цен личного потребления сохранил темпы роста в июне на уровне 1,4%, а Core PCE ускорился до 1,6% с 1,5%. Уровень сбережений повысился до 8,1% с 8,0% в мае. Потребительские расходы выросли на 0,3%, а доходы на 0,4%".

"Настроения в Азии были еще хуже, чем в США - азиатские инвесторы опасаются длительных торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном, ужесточения условий в Китае по приобретению жилья, а также дальнейшего падения корпоративных прибылей в регионе. Индекс производственной активности в Китае немного подрос до 49,7 пункта с 49,4 пункта в июне, но все еще указывает на спад. Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 53,7 пункта с 54,2 пункта в июне. Строительный сектор на китайском рынке оказался в минусе после заявлений политбюро КПК о том, что жилье должно использоваться для жизни, а не для спекуляций", - отметил Кочетков.

"Внешний фон для российского рынка в среду складывается неоднозначным. Цены на нефть продолжают рост после повышения накануне, в рамках которого котировкам удалось подняться выше важных сопротивлений, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно негативны. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,2%. Негативное влияние на настроения оказали комментарии Дональда Трампа, который раскритиковал позицию Китая в торговом вопросе и тем самым снизил вероятность скорого заключения торговой сделки. Индекс S&P 500 при этом удерживается выше поддержки 3000 пунктов. Фьючерс на индекс S&P 500 утром прибавляет около 0,2%. Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7% на фоне опасений за состояние региональной и мировой экономики. На торгах в Азии наблюдается преимущественно негативная динамика. Потенциал краткосрочного роста на рынке РФ под влиянием растущей нефти выглядит ограниченным, так как преодоление индексами ближайших сопротивлений могло бы привести к более масштабному движению выше и потребует от "быков" определенной решимости. Среда ожидается насыщенным на события днем, а основные его итоги (заседание ФРС) на российских биржах будут отыгрываться уже в четверг", - считает аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,3 млрд рублей (из них 3,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,44 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").