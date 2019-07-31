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31 июля 2019 года 11:55
Очередная серьезная волна коррекции рынка акций придется на последний квартал 2019 года - "НФК-Сбережения"
"Восходящая динамика по российским фондовым индексам наблюдается с 2014 года (почти 5 лет), а с последней существенной коррекции прошло уже порядка 2-х лет. В таких условиях риски развития очередной существенной коррекции постепенно возрастают, при этом крупные инвесторы могут найти достаточно ликвидности для фиксации прибыли, поскольку продолжение смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России способствует притоку капитала на фондовый рынок", - говорится в комментарии "НФК-Сбережения". "Очередной торговый месяц подходит к концу и для российского рынка можно считать, что основные события уже состоялись. В целом, скорее всего, закрытие торгов июля состоится в "красной зоне". Такой сценарий является вполне естественным, и мы рассматривали его в качестве основного. Если учесть, что 1-ое полугодие выдалось весьма ударным, вероятность начала коррекции была достаточно высокой. Индексы МосБиржи и РТС по итогам полугодия прибавили порядка 28% и 15% соответственно, поэтому на этом фоне ожидаемые потери порядка 2-4% могут восприниматься как возвратное движение в поисках справедливых значений. Вместе с тем реализации сценария при котором в июле-августе можно было ожидать оздоровительную коррекцию, после которой повысились бы шансы на сохранение основной тенденции, по всей видимости, не будет. Восходящая динамика по российским фондовым индексам наблюдается с 2014 года (почти 5 лет), а с последней существенной коррекции прошло уже порядка 2-х лет. В таких условиях риски развития очередной существенной коррекции постепенно возрастают, при этом крупные инвесторы могут найти достаточно ликвидности для фиксации прибыли, поскольку продолжение смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России способствует притоку капитала на фондовый рынок. Таким образом, вышеуказанные факторы пока уравновешивают друг друга. Снижение в июле ключевой ставки на 25 базисных пунктов было достаточно ожидаемым событием. Поэтому существенной поддержки состоявшееся событие уже не окажет. В перспективе, на одном из 3-х ближайших заседаний, ожидается очередное снижение ставки с таким расчетом, чтобы в 1-м полугодии следующего года мегарегулятор мог перейти к нейтральной денежно-кредитной политике. На сей раз когда именно произойдет очередное снижение, уже не имеет столь высокого значения. Но чтобы произвести эффект, последнее смягчение может быть более существенным. Допускаем, что итоговая фиксация ставки состоится в диапазоне 6,5-6,75%. Для рубля обозначенные изменения будут продолжать способствовать восстановлению по отношению к доллару США и евро. Конечно, некоторый вклад может внести решение ФРС, которое будет опубликовано 31 июля, уже после завершения основной сессии на российском рынке. Подобные события способствуют повышению волатильности и могут спровоцировать локальные всплески в любую сторону, однако они, как правило, не приводят к смене тенденции. Между тем ожидание указанного решения будет служить фактором сохранения давления и вероятно окажет сдерживающее действие, даже несмотря на то, что по прогнозам ожидается снижение на 25 базисных пунктов. Впереди август, данный месяц обычно называют непростым для российского рынка, и для этого есть достаточно весомых причин. Вместе с тем с 2008 года (за последние 12 лет) отрицательные итоги августа фиксировались лишь 4 раза: в 2008-м, 2010-м, 2011-м и 2013-м годах. При этом существенное снижение наблюдалось дважды: в 2008-м и 2011-м годах. В эти годы снижение по индексу ММВБ (МосБиржи) составило около 10%. Если попытаться продлить 3-хлетние циклы далее с 2011 года, то можно заметить наличие коррекции в 2014 и 2017 годах. Но в эти периоды снижение пришлось на 1-ую половину года, поэтому августы в эти годы торговались в рамках восстановительных движений. Если экстраполировать данные циклы на перспективу и учитывать смещение, обусловленное ускорением реализации таких циклов, то можно предположить, что очередная серьезная волна коррекции придется на последний квартал 2019 года. В рамках такого сценария существенное снижение ключевой ставки можно увидеть, например, уже 6 сентября с обнадеживающим заявлением главы Банка России о восстановительных тенденциях в экономике. Такой подарок накануне единого дня голосования будет весьма кстати. Напомним, что 8 сентября состоятся дополнительные выборы 4-х депутатов в Государственную Думу по одномандатным округам, прямые выборы 16 глав субъектов федерации, назначение 3-х глав субъектов федерации и еще целый ряд выборных процедур представителей власти. А дальше, как это часто бывает в отсутствие новых драйверов для рынка, свое дело сделают "продажи на фактах", - пишет в своем комментарии главный аналитик АО "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.
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