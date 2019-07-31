Оцениваем позитивно результаты EVRAZ за 2К19 - Альфа-банк

EVRAZ (EVR:LN; ВЫШЕ РЫНКА) представил операционные результаты за 2К19. Производство стали почти не изменилось к/к, сообщается в обзоре "Альфа-банка". "Мы наблюдаем рост совокупных продаж сталелитейной продукции на 8% к/к; при этом продажи готовой продукции выросли на 10% к/к, главным образом, продажи строительного проката на российском рынке и рельсовой продукции в Северной Америке, - отмечают аналитики "Альфа-банка" Борис Красноженов и Юлия Толстых. - Продажи североамериканского подразделения продемонстрировали сильный рост на 14% к/к. Средние цены реализации в США оказались ниже 1К19 на фоне негативной динамики цен на металлолом. Российские цены выросли в ответ на сезонный спрос и рост активности в строительном секторе".

Также в обзоре приводятся ключевые показатели компании:

В 2К19 консолидированное производство стали EVRAZ почти не изменилось в квартальном сопоставлении и составило 3 507 тыс. тонн. Совокупные продажи сталелитейной продукции выросли на 7,7% к/к на фоне роста спроса. Продажи готовой продукции выросли на 10,1% к/к на фоне роста продаж строительного проката в России и рельсовой продукции в Северной Америке.

Производство коксующегося угля выросло на 2,2% к/к. Производства концентрата коксующегося угля выросло на 21% к/к до 4,5 млн тонн, главным образом, на фоне наращивания объемов переработки и снижения содержания золы.

Продажи железорудного сырья внешним покупателям снизились на 49,4% к/к вследствие снижения спроса на внутреннем рынке РФ и перераспределения объемов на экспорт.

Продажи ванадиевой продукции выросли на 29,7% к/к за счет роста спроса на спотовом рынке, что было обусловлено более низкими ценами и снижением запасов FeV у конечных потребителей, преимущественно на рынках ЕС, Азии и Северной Америки.

Себестоимость слябов выросла на 7% к/к до USD 238 на тонну отражая высокие цены на железную руду. Компания представит свои финансовые результаты за 1П19 8 августа.

Аналитики "Альфа-банка" подтверждают свой позитивный взгляд на акции компании.