Рынок не сомневается, что ФРС понизит ставку на на 25 б. п., до 2,25% - Альфа-банк

"Сегодняшний день будет крайне важен для инвесторов. В центре внимания сегодня пресс-релиз по итогам очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке США. Рынок не сомневается, что сегодня ставка будет снижена на 25 б. п. до 2,25%. Однако если в пресс-релизе регулятор укажет на необходимость паузы перед следующим снижением ставок, это будет воспринято инвесторами негативно, и мы можем увидеть выход инвесторов из валют и акций развивающихся стран. Помимо этого, на ход торгов повлияет публикация данных по рынку труда США от агентства ADP", - сообщается в обзоре "Альфа-банка".