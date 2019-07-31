До заседания Федрезерва ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки в 63,50 руб./долл. - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль продолжает консолидацию вблизи отметки в 63,50 руб./долл. Внешние условия пока продолжают оставаться преимущественно нейтральными, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) держится вблизи отметки в 1650 пунктов. Для краткосрочных перспектив рубля ключевое значение в ближайшие дни будет иметь общее отношение глобальных инвесторов к валютам развивающихся стран после сегодняшнего объявления итогов заседания. Вновь повторим, что фундаментально на текущих уровнях уже не считаем рубль недооцененным, исходя из этого считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограниченным, однако, если риторика Федрезерва сегодня будет отражать высокую вероятность полноценного цикла (как минимум, 3 и более понижений) на снижение ставки в ближайшее время, еще один позитивный импульс в динамике всей группы валют EM вполне возможен. До заседания Федрезерва ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки в 63,50 руб./долл. Итоги заседания могут задать тон торгов для валютного рынка на ближайшие дни", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.