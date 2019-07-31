Дальнейший рост Brent сейчас под вопросом - БКС

"Фьючерсы на Brent в среду с утра закрепились выше $65 за баррель, реализовав потенциал восстановления после падения в минувшие недели. Дальнейший рост сейчас под вопросом, так как существует большое количество неопределенных факторов. Но в целом сентимент складывается положительный, и котировки имеют все шансы сохранить занятые рубежи", - говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.