Локальный позитив в нефти может сохраниться в среду после объявления итогов заседания Федрезерва - Промсвязьбанк

"Нефть проторговывает верхнюю границу диапазона 63-65 долл./барр. на неплохих статданных по запасам от API и ожиданиях снижения ставки ФРС. Так, запасы сырой нефти снизились на 6 млн барр., запасы бензинов – на 3,1 млн барр., запасы дистиллятов – на 0,8 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, где ожидаются более скромные результаты. Сегодня экспирируется сентябрьский контракт, соответственно, весь объем уже перешел в октябрьский контракт. Локальный позитив в нефти сегодня может продолжиться ввиду объявления итогов заседания Федрезерва, однако сдержать отскок может более слабая статистика от Минэнерго США", - говорится в обзоре Промсвязьбанка.

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