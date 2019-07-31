Если данные от EIA подтвердят снижение, Brent получит возможность завершить среду выше $66 за баррель - AMarkets

"Нефть марки Brent продолжает развивать восходящую динамику. Рост продолжается четвертую сессию подряд. К 9:00 мск среды Brent закрепился выше $65 за баррель, сохраняя потенциал для дальнейшего восстановления. Поддержку ценам оказывает вероятное снижение ставки ФРС, которое может ускорить темпы роста американской экономики и повысить спрос на топливо во второй половине 2019 года. Кроме того, мягкая риторика ФРС может ослабить курс доллара, снижение которого также благоприятно сказывается на котировках "черного золота". Участники рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке. Риск перебоя поставок, вызванный ростом напряженности в Ормузском проливе, по-прежнему сохраняется на высоком уровне. На стороне покупателей также возобновление торговых переговоров между США и Китаем, которые продолжатся в среду. Если странам удастся приблизиться к долгожданному подписанию торгового соглашения, перспектива роста мировой экономики значительно улучшится. Помимо заседания ФРС, сегодня влияние на нефть окажет отчёт по запасам нефти в США. Администрация энергетической информации представит официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США в 17:30 мск. Накануне вечером Американский институт нефти сообщил о том, что запасы углеводородов в Штатах на прошлой неделе снизились. Если данные от EIA подтвердят снижение, нефть марки Brent получит возможность завершить сегодняшний день выше $66 за баррель", - отмечает в комментарии руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.