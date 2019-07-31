.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Реинвестирование части дивидендов поддерживает российский рынок акций - БКС
.
31 июля 2019 года 10:17
Реинвестирование части дивидендов поддерживает российский рынок акций - БКС
Внешний фон для российского рынка сегодня смешанный, и вряд ли можно говорить о ярко выраженной тенденции на торгах, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. "Снижение ставки ФРС уже "зашито" в ценах, и регулятор, на наш взгляд, пойдёт на это, чтобы не разочаровать как Трампа, так и Уолл - стрит, - полагает эксперт. - Чёткий сигнал о начале цикла смягчения денежной политики может дать кратковременный стимул рынкам, но надо сказать, что биржевики слишком много ждут от Федрезерва - снижения ставки на 100 б. п. к середине следующего года, и это вполне может не реализоваться с учётом пока ещё сильной экономки, хотя и находящейся в поздней стадии цикла". К копилке позитива, по мнению Сергея Суверова, можно отнести дорогую нефть на падении экспорта нефти Ирана - санкции начинают сказываться, а также отчетность Apple, акции которой выросли на 4 процента после закрытия торгов. Но, с другой стороны, азиатские индексы снизились не в последнюю очередь из-за комментариев Трампа относительно торговых переговоров с Китаем. Сделка и так затягивается, а так ещё и Трамп заявляет, что если он выиграет выборы 2020 года, то условия новой сделки будут ещё более жёсткими или ее не будет вообще. "Впрочем, российский рынок сейчас поддерживает реинвестирование части дивидендов в акции, что частично спасает его от внешних рисков. Кроме того, на других конкурирующих рынках - Турции и ЮАР, в частности, макроэкономическая и фискальная ситуация выглядит похуже, чем в России, да и отчётности российских компаний за первое полугодие смотрятся в целом неплохо", - заключает аналитик "БКС Премьер".
.
31 июля 2019 года 19:38
Рынок акций РФ к концу дня растерял часть роста на фоне новостей о санкциях США против Nord Stream 2
Москва. 31 июля. Рынок акций РФ к концу торговой сессии среды растерял часть дневного роста на фоне новостей о принятии Комитетом по международным делам Сената Конгресса США санкций против "Северного потока - 2"; поддержку рынку оказали растущая нефть и наметившаяся стабилизация ситуации на мировых фондовых площадках. читать дальше
.31 июля 2019 года 19:31
Москва. 31 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль умеренно растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС. читать дальше
.31 июля 2019 года 19:15
"БКС Глобал Маркетс" повысил рекомендация для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:50
Цены евробондов РФ демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику в ожидании решения ФРС по ставке
Москва. 31 июля. Большинство выпусков российских еврооблигаций в среду торгуется с небольшими разнонаправленными изменениями котировок; участники рынка ждут решения ФРС США по ставке, при этом большинство аналитиков и участников рынка прогнозируют ее снижение впервые с 2008 года. При этом цены US Treasuries немного повышаются, что ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 июля 2019 года 18:43
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:23
"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов.... читать дальше
.31 июля 2019 года 17:59
Краткосрочный настрой рынка акций можно охарактеризовать как умеренно позитивный - ИК "Велес Капитал"
"Заседаний крупнейших мировых центробанков (ФРС, ЕЦБ) и Банка России на август не запланировано, в связи с чем инвесторы будут отыгрывать статистику и другие насущные события. Открывать новые "длинные" позиции на фондовых площадках от текущих уровней несколько рискованно - если ФРС не сможет... читать дальше
.31 июля 2019 года 17:33
"По нашим оценкам, индекс МосБиржи к концу лета может вернуть позиции вблизи 2800 пунктов, а при наиболее благоприятном раскладе протестировать новые исторические максимумы", - говорится в комментарии "БКС Премьер". "Предстоящий месяц, несмотря на сохранение сезонного фактора низкой торговой... читать дальше
.31 июля 2019 года 16:54
Можно говорить о продолжении долгосрочной восходящей тенденции в российских активах - "Открытие Брокер"
"Основное переосмысление глобальными инвесторами рисков на развивающихся рынках уже произошло, и можно говорить о продолжении долгосрочной восходящей тенденции в российских активах", - говорится в стратегии "Открытие Брокер" на III квартал 2019 года. "Темы торговых войн и новых двусторонних... читать дальше
.31 июля 2019 года 16:14
"На отечественном рынке акций продолжается "топтание на одном месте". При снижении ставки ФРС можно рассчитывать на небольшое повышение, да и мягкость ЦБ РФ также способна внушить участникам торгов мысль о широких покупках. В остальном достигнутое равновесие позволяет постепенно снять... читать дальше
.31 июля 2019 года 15:49
ЦБ РФ, возможно, будет снижать ключевую ставку вслед за ФРС/в соответствии с ожиданиями рынка фьючерсов по ключевой долларовой ставке, считает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. "На последнем заседании ЦБ РФ не стал сигнализировать о возможном понижении диапазона нейтральной ставки, а за... читать дальше
.31 июля 2019 года 15:36
Москва. 31 июля. Доллар и евро немного слабеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль повышается к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США. читать дальше
.31 июля 2019 года 15:21
"Мы считаем выпуск GLPRLI 23 привлекательным по соотношению риска и доходности и рекомендуем увеличивать позиции в бумаге в свете продолжающегося улучшения кредитных метрик Global Ports (Ba3/NR/BB+)", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Выручка компании за 2018 г. увеличилась на 4% г/г... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций Discover Financial Services (DFS) - одного из лидеров в сферах дистанционного банковского обслуживания и управления платежными системами. По итогам финансовой отчетности DFS за второй квартал 2019 г., как прибыль, так и выручка показали... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:43
Позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом - Julius Baer
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Германии опустилась ниже -0,4% после публикации данных по деловым настроениям в еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, сообщается в комментарии Julius Baer. Годовая инфляция в ФРГ, оцениваемая по гармонизированному ИПЦ, замедлилась в июле до... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.