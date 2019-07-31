Реинвестирование части дивидендов поддерживает российский рынок акций - БКС

Внешний фон для российского рынка сегодня смешанный, и вряд ли можно говорить о ярко выраженной тенденции на торгах, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. "Снижение ставки ФРС уже "зашито" в ценах, и регулятор, на наш взгляд, пойдёт на это, чтобы не разочаровать как Трампа, так и Уолл - стрит, - полагает эксперт. - Чёткий сигнал о начале цикла смягчения денежной политики может дать кратковременный стимул рынкам, но надо сказать, что биржевики слишком много ждут от Федрезерва - снижения ставки на 100 б. п. к середине следующего года, и это вполне может не реализоваться с учётом пока ещё сильной экономки, хотя и находящейся в поздней стадии цикла".

К копилке позитива, по мнению Сергея Суверова, можно отнести дорогую нефть на падении экспорта нефти Ирана - санкции начинают сказываться, а также отчетность Apple, акции которой выросли на 4 процента после закрытия торгов. Но, с другой стороны, азиатские индексы снизились не в последнюю очередь из-за комментариев Трампа относительно торговых переговоров с Китаем. Сделка и так затягивается, а так ещё и Трамп заявляет, что если он выиграет выборы 2020 года, то условия новой сделки будут ещё более жёсткими или ее не будет вообще.

"Впрочем, российский рынок сейчас поддерживает реинвестирование части дивидендов в акции, что частично спасает его от внешних рисков. Кроме того, на других конкурирующих рынках - Турции и ЮАР, в частности, макроэкономическая и фискальная ситуация выглядит похуже, чем в России, да и отчётности российских компаний за первое полугодие смотрятся в целом неплохо", - заключает аналитик "БКС Премьер".