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31 июля 2019 года 10:02

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 31 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС США, полагают аналитики .

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник из-за слабой корпоративной отчетности и снижения оптимизма относительно американо-китайских торговых переговоров. Давление на настроения инвесторов оказывали также опасения того, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения ("жесткий" Brexit).

Другим важным фактором стали статданные по американской экономике. Доходы населения США в июне выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Оба показателя совпали с ожиданиями рынка. Индекс PCE Core, на который обращает внимание ФРС при оценке рисков инфляции, в июне вырос на 0,2% в помесячном и на 1,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали подъема первого показателя на 0,2%, второго - на 1,7%. Индекс потребительского доверия в США в июле увеличился с июньских 124,3 пункта до 135,7 пункта, что является максимальным показателем с ноября прошлого года, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - до 126 пункта.

Также важным событием этой недели стало возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Новый раунд переговоров проходит в Шанхае, от Вашингтона в них принимают участие министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. В преддверии переговоров президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес Китая, обвинив Пекин в их затягивании. Также Трамп посетовал, что Китай, несмотря на договоренности, не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром также умеренно снижаются в ожидании как итогов торговых переговоров между США и Китаем, так и итогов заседания Федрезерва США, которые будут объявлены 31 июля поздно вечером.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду на сигналах сокращения запасов топлива в США по итогам очередной недели. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,79% - до $65,23 за баррель. На торгах во вторник цена выросла на 1,59% и составляла на закрытие $64,72 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,76% - до $58,49 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 2,07%, до $58,05 за баррель.

Накануне из данных Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,02 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете Минэнерго, который будет обнародован в среду, недельное сокращение запасов станет седьмым подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что Минэнерго сообщит о менее существенном снижении нефтяных запасов - на 2,75 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 15,31 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,612 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 июля вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 619,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,45%), "Роснефть-002Р-05" (+0,34%) и "Альфа-Банк-002Р-02" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-07" (-0,66%), "РЖД-001P-12R" (-0,31%) и "ВБРР-001Р-01" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 16,6% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EV_BSK-42m-001Р-115R объемом 1 млрд рублей на сумму 166,04 млн рублей. Срок обращения выпуска - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,875% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, который зависит от движения котировок акций иностранных компаний, таких как Volkswagen, Toyota Motor и других, входящих в динамическую корзину. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Держава-платформа" установило цену размещения допвыпуска облигаций серии БО-01Р-02 объемом 500 млн рублей в размере 100% от номинала. Сбор заявок на бонды прошел 29 июля. Техразмещение запланировано на 1 августа. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 2 июля зарегистрировала допвыпуски облигаций компании серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей каждый. В феврале 2018 компания разместила 5-летние облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей, а в октябре облигации с погашением через 4,5 года серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона обеих серий установлена в размере 10% годовых. Ставка текущего купона обоих выпусков также составляет 10% годовых. Облигации размещаются в рамках программы облигаций 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П-06 объемом 7 млрд рублей на уровне 9% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,2% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 30 июля. В ходе маркетинга эмитент заменил выпуск БО-П-05 объемом 5 млрд рублей на выпуск БО-П-06 объемом 7 млрд рублей. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 6 августа. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июне текущего года. Он разместил выпуск двухлетних облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей по ставке 9,3% годовых. Выпуски размещаются в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

Держатели биржевых облигаций серии БО-01 SPV-структуры ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) - ООО "ОВК Финанс" (ОВКФ) - 14 августа рассмотрят вопросы об отказе от требований досрочного погашения бумаг и их приобретения. Предусмотрено заочное голосование. Список владельцев бондов, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 2 августа. При этом повесткой предусмотрено избрание представителя владельцев биржевых облигаций. Он будет иметь возможность самостоятельной дачи согласия на изменения в решение о выпуске бумаг, "связанные с объемом прав и порядком их осуществления". Пятилетние облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей (15 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая) ОВКФ разместил в 2014 году. Они должны быть погашены 10 сентября 2019 года.

кв мв

MOEX$#&: MOEX, SBER, UWGN

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Опубликовано: /Финмаркет/
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