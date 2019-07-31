Утренние прогнозы: выход из консолидации по индексу РТС выглядит маловероятным

В среду перед объявлением итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США активность на фондовом рынке будет невысокой, полагают аналитики. С учетом восстановления нефтяных котировок нефтегазовый сектор может смотреться чуть лучше широкого рынка. Тем не менее, выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным, полагают эксперты.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил торги вторника скромным ростом в рамках 0,2% по индексу МосБиржи. В преддверии объявления итогов заседания Федрезерва в среду в базовом сценарии ожидаем преимущественно нейтрального характера торгов. С учетом восстановления нефтяных котировок нефтегазовый сектор может смотреться чуть лучше широкого рынка. Напомним также, что в ближайшие дни инвесторы получат последние дивиденды с дивидендного сезона ("Газпром", "Сургутнефтегаз"), часть из которых может быть реинвестирована. При этом, разумеется, внешние условия с большой долей вероятности будут играть более важную роль для динамики российского рынка в ближайшее время".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В среду в начале торгов возможно восстановление спроса в нефтегазовом секторе - фьючерсы на нефть Brent вернулись в область выше $65 за баррель на фоне сохранения напряженности в районе Ормузского пролива и продолжающегося сокращения запасов сырой нефти в США. Тем не менее, выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным - активность на фондовых рынках в целом, вероятно, в течение дня останется низкой перед объявлением итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (решение по базовой процентной ставке ожидается в 21:00 мск, начало пресс-конференции Дж. Пауэлла - в 21:30 мск). На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи отметки 63,5 по паре доллар-рубль в ожидании решения ФРС США в отношении процентных ставок и сопутствующего комментария".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2745 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2730, 2720 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2760, 2770 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет продолжившееся сегодня утром улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2750 пунктов".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром в среду российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от более высоких цен на нефть и могут попытаться пойти чуть выше. Потенциал краткосрочного роста на рынке РФ выглядит ограниченным, так как преодоление ближайших сопротивлений могло бы привести к более масштабному движению выше и потребует от "быков" определенной решимости. Среда ожидается насыщенным на события днем, а основные его итоги (заседание ФРС) на российский биржах будут отыгрывать уже в четверг".

"Алор Брокер"(Алексей Антонов): "Коррекционный сценарий снижения в район 2600 пунктов по индексу МосБиржи временно откладывается. Однако и потенциал роста ограничен пока отметкой 2770 пунктов, да и для его реализации нужны "свежие" деньги. Пока же рынок, похоже, начал получать "подпитку" от реинвестирования дивидендных выплат. Главным событием дня, безусловно, станут итоги заседания ФРС США и последующая пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла. Ждем снижения ставки на 0,25 п.п. и дальнейших обнадеживающих слов о том, что ФРС будет поддерживать экономику и еще раз снизит ставку. Однако эти события российский рынок отыграет только в четверг. Поэтому тем, кто готов рисковать, можно посоветовать купить бумаги на завтра. В среду можно подкупить нефтянку, которая должна отыграть рост цен на нефть".