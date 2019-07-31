Потенциал роста индекса МосБиржи ограничен пока отметкой 2770 пунктов - Алор Брокер

"Коррекционный сценарий снижения в район 2600 пунктов по индексу МосБиржи временно откладывается. Однако и потенциал роста ограничен пока отметкой 2770 пунктов, да и для его реализации нужны "свежие" деньги. Пока же рынок, похоже, начал получать "подпитку" от реинвестирования дивидендных выплат. Главным событием дня, безусловно, станут итоги заседания ФРС США и последующая пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла. Ждем снижения ставки на 0,25 п.п. и дальнейших обнадеживающих слов о том, что ФРС будет поддерживать экономику и еще раз снизит ставку. Однако эти события российский рынок отыграет только в четверг. Поэтому тем, кто готов рисковать, можно посоветовать купить бумаги на завтра. В среду можно подкупить нефтянку, которая должна отыграть рост цен на нефть", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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