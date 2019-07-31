Рубль ждёт неспокойный день - "Открытие Брокер"

"Большую часть вторника рубль игнорировал внешние сигналы в виде ослабления сырьевых валют или активизации обсуждения антироссийских рестрикций в США. Однако к вечеру спрос на рубли заметно упал. Налоговый период остался позади, а вот фактор высокого туристического сезона усилился. Кроме того, активизация санкционной темы в США также может нервировать участников торгов. Реальный расклад сил можно будет узнать по итогам аукциона ОФЗ 31 июля. Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. В ближайшие дни многое определится решением ФРС. Если ставка всё же будет снижена, то это будет благоприятным исходом для рискованных активов. Если американский регулятор воздержится от активных действий и предпочтёт продолжить изучение макроэкономической статистики, то для рынков это станет серьёзным разочарованием", - указывает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.