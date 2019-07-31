Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги во вторник из-за слабой корпоративной отчетности и снижения оптимизма относительно американо-китайских торговых переговоров.

Также давление на настроения инвесторов оказывают опасения того, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения ("жесткий" Brexit), отмечает MarketWatch.

Другим важным фактором стали статданные по американской экономике.

Как стало известно во вторник, доходы населения США в июне выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Оба показателя совпали с ожиданиями рынка.

Индекс PCE Core, на который обращает внимание ФРС при оценке рисков инфляции, в июне вырос на 0,2% в помесячном и на 1,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали подъема первого показателя на 0,2%, второго - на 1,7%. Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 0,3% - максимальными темпами с февраля.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в июле увеличился с июньских 124,3 пункта до 135,7 пункта, что является максимальным показателем с ноября прошлого года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - до 126 пункта.

Также важным событием этой недели стало возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Новый раунд переговоров проходит в Шанхае, от Вашингтона в них принимают участие министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

В преддверии переговоров президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес Китая, обвинив Пекин в их затягивании. Также Трамп посетовал, что Китай, несмотря на договоренности, не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию.

К настоящему моменту финансовую отчетность за второй квартал опубликовали 222 компании, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500. Прибыль в 76% случаев оказалась лучше среднего прогноза аналитиков, свидетельствуют данные Refinitiv. Это примерно соответствует ситуации за четыре последних квартала.

Цена бумаг Beyond Meat, производителя растительных заменителей мяса, упала на 12%. Компания увеличила чистый убыток в прошедшем квартале, при этом он оказался больше прогноза. Кроме того, она объявила о допэмиссии в размере 3,25 млн акций.

Altria Group Inc., одна из крупнейших табачных компаний мира, увеличила чистую прибыль во втором квартале на 6,4% и подтвердила прогноз на 2019 год. Тем не менее, котировки ее бумаг снизились на 3,6%.

Прибыль MasterCard, второй по величине платежной системы в мире, в апреле-июне выросла сильнее прогнозов аналитиков. Стоимость компании опустилась на 1,2%.

Акции Capital One Financial Corp. подешевели на 5,9% после сообщения банка о хакерской атаке.

Капитализация американского дома моды Ralph Lauren уменьшилась на 3,7%, хотя в прошлом квартале компания увеличила прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

В то же время котировки акций Procter & Gamble выросли на 3,8%. Скорректированная прибыль и выручка крупнейшего в мире производителя потребительских товаров превзошли ожидания экспертов в прошедшем квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,09% и составил 27198,02 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,26% - до 3013,18 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,24%, составив 8273,61 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в среду, участники рынка оценивают статданные из Китая и следят за ходом переговоров США и Китая по торговому соглашению.

Японский индекс Nikkei 225 понизился в ходе торгов на 0,86%, более широкий Topix - на 0,66%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,56%, Shenzhen Composite - 0,51%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,3%. Торги на Гонконгской фондовой бирже уже завершились из-за приближения тропического шторма "Випха".

Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,7%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,1%, как и индийский BSE Sensex. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%.

Торговые переговоры между США и Китаем уже завершились, сообщает агентство Bloomberg. Члены делегаций вышли из зала заседаний раньше намеченного срока, сделали совместную фотографию, после чего американские представители уехали в аэропорт.

Никаких официальных заявлений по итогам переговоров пока не было, однако вероятно, что стороны обнародуют какое-то совместное заявление позднее в среду.

Накануне президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес Китая, обвинив Пекин в их затягивании. Также Трамп посетовал, что Китай, несмотря на договоренности, не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию.

Тем временем инвесторы ожидают окончания июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По общему мнению, по его итогам ключевая ставка будет снижена с текущих 2,25-2,5% до 2-2,25%.

Ранее о готовности ввести новые стимулирующие меры заявило руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии. Таким образом, смягчения денежно-кредитной политики можно ждать от всех крупнейших центробанков мира.

Также рынок реагирует на статданные из Китая. Как сообщалось, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в июле увеличился до 49,7 пункта с 49,4 пункта месяцев ранее. Значение показателя оказалось лучше прогнозов (49,6 пункта), однако остается ниже отметки в 50 пунктов, являющейся водоразделом между сокращением и ростом активности в секторе, уже три месяца подряд.

Между тем официальный PMI Китая в сфере услуг и строительстве в июле уменьшился до 53,7 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее, хотя эксперты ожидали более умеренного снижения - до 54 пунктов.

Сводный индекс деловой активности в июле увеличился до 53,1 пункта по сравнению с 53 пунктами в июне.

Акции южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics подешевели на 1,9% на новости о резком сокращении прибыли в прошлом квартале.

Цена бумаг оператора связи SoftBank снизилась на 0,9%, ритейлера одежды FastRetailing - на 1,9%.

Цена бумаг Sony Corp. растет на 5,3% благодаря обнародованной накануне сильной отчетности.

Капитализация страховщика AIA Group в Гонконге снизилась на 2%, девелопера Country Garden - на 1,8%.

Стоимость бумаг австралийской энергетической компании Beach Energy растет на 1,4%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду на сигналах сокращения запасов топлива в США по итогам очередной недели.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК подорожали на $0,52 (0,8%) - до $65,24 за баррель. На торгах во вторник цена выросла на $1,01 (1,59%) и составляла на закрытие $64,72 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,37 (0,64%) - до $58,42 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,18 (2,07%), до $58,05 за баррель.

Накануне из данных Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,02 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован в среду, недельное сокращение запасов станет седьмым подряд.

Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что Минэнерго сообщит о менее существенном снижении нефтяных запасов - на 2,75 млн баррелей.

Также рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где из-за конфликта Ирана с США увеличились риски для безопасного прохода судов по Ормузскому проливу. Напряженность усилилась после того, как Вашингтон ужесточил санкции против Ирана.

Ранее власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС, после чего вооруженные силы Ирана арестовали танкер, следовавший под британским флагом.

В ответ на это США и Великобритания направили в регион военные корабли для охраны судов в Ормузском проливе. Тем временем иранское агентство "Мехр" со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади сообщило, что Иран и Россия до конца 2019 года проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане.

"Когда мы говорим об Индийском океане, то имеем в виду большую часть в северной его зоне, включая Ормузский пролив и Персидский залив", - сказал Ханзади.

"Совместные учения России и Ирана могут осложнить разрешение противоречий между Ираном и США, - говорит управляющий партнер VM Markets Pte Стивен Иннз. - Получив поддержку от России, Иран почувствует себя не таким изолированным и будет более гибко подходить к требованиям Вашингтона".