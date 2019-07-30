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30 июля 2019 года 19:42

Рынок акций РФ к концу торгов вторника смог выйти в плюс, несмотря на падение мировых рынков

Москва. 30 июля. Рынок акций РФ, проведя большую часть торгов во вторник в боковом диапазоне, к концу дня смог выйти в небольшой плюс, несмотря на падение мировых фондовых площадок в ожидании итогов июльского заседания ФРС США; поддержку рублевым ценам оказало также обесценение нацвалюты против доллара и евро.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2734,68 пункта (+0,23%), индекс РТС - 1352,89 пункта (-0,05%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,1%. Доллар вырос на торгах "Московской биржи" на 25 копеек - до 63,68 руб./$1, евро подорожал на 27 копеек, до 70,99 руб./EUR1.

Выросли в цене акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4%, "префы" подорожали на 0,4%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,02%).

Акции "Яндекса" выросли во вторник в рамках коррекции на новостях о возможных изменениях в законопроекте о значимых IT-ресурсах. Накануне акции компании упали на 3,1% на новостях о законопроекте, ограничивающем долю иностранного капитала в значимых IT-компаниях. Законопроект об ограничении планкой в 20% доли иностранного участия в значимых IT-ресурсах может быть изменен, но сначала его положения следует обсудить с экспертами, и прежде всего представителями компании "Яндекс", заявил автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин. "Вице-премьер Акимов говорил, что законопроект нужно перерабатывать, но никто и не говорит, что мой законопроект в нынешнем виде - это истина в последней инстанции", - сказал Горелкин "Интерфаксу" во вторник. Он отметил, что "для того и существует второе чтение, чтобы его переписать полностью, уже сделать его отвечающим всем необходимым стандартам в понимании наших менеджеров". "Мой законопроект - приглашение к дискуссии", - отметил депутат.

Вместе с тем снизились в цене бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,05%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,02%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию устойчивой тенденции к росту на российском рынке акций мешала в целом негативная конъюнктура мировых рынков капитала. Так, европейские фондовые площадки активно снижались во вторник, теряя от 0,5% (FTSE) до 2,2% (DAX). Давление на настроения инвесторов оказывали опасения того, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения ("жесткий" Brexit). Американские фондовые индексы также находились на минорной ноте в начале торгов вторника, теряя 0,2-0,4%, в том числе из-за слабой корпоративной отчетности, а также в ожидании итогов очередного заседания ФРС.

И лишь нефть оказывала поддержку рынку акций, подорожав во вторник на ожиданиях, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны основных центробанков мира поддержит рост глобальной экономики и спрос на топливо. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК выросли на 0,64% - до $64,12 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,53% - до $57,17 за баррель.

Вместе с тем рынок проигнорировал новые сообщения на санкционную тематику. В частности, американские сенаторы демократ Крис ван Холлен и республиканец Марко Рубио предложили внести в законопроект об оборонном бюджете США положение о более широком наборе санкций против России в случае ее вмешательства в будущие выборы в США. В письме они призывают комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей включить в проект бюджета, который в настоящее время рассматривается обеими палатами Конгресса, санкции в отношении суверенного долга России, энергетического, банковского и оборонного секторов ее экономики.

В свою очередь, в комитете Палаты представителей по иностранным делам призывают президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери. Письмо датировано 25 июля 2019 года, однако, как пишет Bloomberg, сообщили о нем лишь в понедельник. В письме конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, "во вторник российский фондовый рынок провел сессию в консолидации у уровней закрытия предыдущего дня, несмотря на негативный внешний фон. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 2,2%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P 500 снижались на 0,3% и 0,4% соответственно. Единственным фактором в поддержку наших акций была динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше $64 за баррель. В результате сегодняшней динамики можно говорить о том, что рынок продолжает консолидацию в районе сопротивления, расположенного на уровне 2730 пунктов. При этом сегодня рынок удержал позиции, несмотря на существенный внешний негатив. Это может быть связано с тем, что часть игроков взяла паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии заседания ФРС США, предпочитая пересматривать портфели, уже "имея на руках" решение американского регулятора по ставке и сопутствующие ему комментарии. В этой связи завтра можно ожидать попыток продолжения консолидации на нашем рынке".

По мнению аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, "на отечественном рынке относительное затишье перед заседанием ФРС, от которого большинство ждет снижения ставки. Для российских инвесторов также вновь обострилась тема законодательных инициатив в США по ограничениям для РФ. В Конгрессе вновь призывают ввести в действие второй пакет санкций по делу Скрипалей, а также включить ограничения на российский долг в оборонный бюджет на будущий год. Самыми слабыми бумагами сегодня оказались акции "ФСК ЕЭС" и "Россетей". Торги в Европе проходят в негативном ключе на фоне слабой корпоративной отчетности. Кроме того, раскручивается тема жесткого выхода Великобритании из Евросоюза, что может привести к повышенной волатильности на рынках. На рынке нефти без существенных перемен. Спекулянты рассчитывают на снижение ставки ФРС, а также на прогресс торговых переговоров США и КНР. Кроме того, котировки поддерживаются геополитической напряженностью в Ормузском проливе".

"Мировое инвестиционное сообщество замерло в ожидании заседания ФРС, на котором регулятор примет решение о ставке и озвучит свое видение текущей ситуации в экономике, риски и потенциальные ответные шаги в виде монетарной политики. Вероятность снижения ставки, безусловно, очень высока, учитывая ожидания рынков и словесное давление Трампа, однако довольно сильная статистика по ВВП за второй квартал, которая вышла на прошлой неделе, абсолютно не указывает на необходимость такого шага. При этом в Европе инвесторы обеспокоены слабыми июльскими индексами предпринимательской уверенности, а также возможными последствиями новой сделки по Brexit для ЕС, которую начал продвигать новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чья позиция гораздо более категорична, чем у Терезы Мэй", - считает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Управляющий директор УК "Финам менеджмент" Николай Солабуто отмечает, что "завтра ожидается заседание ФРС США, на котором регулятор должен объявить о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов. Но есть также небольшая вероятность того, что ставка Федрезерва будет снижена сразу на 50 базисных пунктов, то есть сохраняется небольшая интрига. Поэтому до завтрашнего вечера рынок останется без движения, а активность на рынке может появиться лишь в четверг утром, когда появится ясность с дальнейшей денежно-кредитной политикой ФРС. (. . .) Тем временем нефть "подняла голову", но устойчивость данного роста будет сильно зависеть от публикации в среду статистики по запасам в США".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи во вторник составил 39,13 млрд рублей (из них 10,36 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 8,13 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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