MSCI может снизить вес GDR Магнита после августовского пересмотра индексов - "БКС Глобал Маркетс"

Существует высокая вероятность понижения веса глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) в индексе MSCI Russia в рамках очередного квартального пересмотра индексов MSCI, итоги которого будут объявлены в ночь на 8 августа по московскому времени, говорится в обзоре главного стратега Вячеслава Смольянинова и аналитика Юлии Голдиной из "БКС Глобал Маркетс".

"Мы видим высокую вероятность сокращения коэффициента FIF (доля акций, находящихся в свободном обращении и доступных иностранным инвесторам - прим. ИФ) "Магнита" до 0,65 с текущего уровня 0,7 в результате выкупа компанией своих акций (был завершен 4 марта), что может привести к совокупным оттокам из бумаги в размере около $21 млн", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем сообщается, что эксперты ожидают по итогам пересмотра индексов MSCI снижения веса России в индексе MSCI EM на 8 базисных пунктов ввиду увеличения в нем веса Саудовской Аравии и китайских А-акций.

"Мы ожидаем увеличение веса Саудовской Аравии с 1,4% до 2,8% и китайских А-акций примерно на 0,7 процентного пункта в рамках второго этапа повышения веса стран в индексах MSCI EM. В результате этого в индексе MSCI EM в большей степени снизятся веса Южной Кореи, Тайваня, Индии, Бразилии и Южной Африки. В случае России сокращение, по нашим оценкам, будет незначительным - 0,08 процентного пункта, что соответствует умеренным оттокам в $173 млн, распределенным пропорционально между всеми компаниями индекса MSCI Russia Standard. Оттоки пассивных фондов будут выше из "Газпрома" (MOEX: GAZP) ($31 млн, 3M ADTV (среднедневной оборот торгов за три последних месяца - прим. ИФ) - $272 млн), Сбербанка (MOEX: SBER) ($31 млн, 3M ADTV - $220 млн), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) ($26 млн, 3M ADTV - $129 млн), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) ($15 млн, 3M ADTV - $34 млн) и "Татнефти" (MOEX: TATN) ($14 млн, 3M ADTV - $33 млн) ввиду их более существенного веса в индексе MSCI Russia. Тем не менее, общая ликвидность этих бумаг с обеих торговых площадок (Москва и Лондон или Нью-Йорк) в совокупности легко абсорбируют изменения в течение 1 торгового дня", - пишут аналитики.

Итоги квартального пересмотра индексов MSCI вступят в силу 27 августа после закрытия торгов.