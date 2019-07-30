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30 июля 2019 года 19:24

Рубль развернулся вниз и снижается к доллару и евро вечером во вторник в ожидании решения ФРС США по ставке

Москва. 30 июля. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке.

Курс доллара США составил 63,65 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,94 руб./EUR1, подорожав на 22,25 копейки. Ранее в ходе торгов евро поднимался выше 71 руб./EUR1 впервые с 15 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,84 копейки - до 66,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и евро вечером во вторник, участники рынка закрывают длинные позиции по рублю после завершения налогового периода (накануне в бюджет был перечислен налог на прибыль), а также в ожидании решения ФРС по ставке (по общему мнению, ставка будет снижена с текущих 2,25-2,5% до 2-2,25%).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, в целом торги вторника проходят в спокойном режиме. "День спокойный, неинтересный, торги безыдейные. Рынок топчется в узком диапазоне, объемы торгов очень небольшие. Налоговый период завершился вчера. По большому счету все мировые рынки ждут завтрашнего дня и решения ФРС США по ставке", - отметил Карпов.

"Основным событием для финансовых рынков остается заседание ФРС. Итог заседания, вероятно, полностью оправдает ожидания рынка по снижению ставки ФРС на 25 базисных пунктов, однако риторика американского регулятора и комментарии его главы могут усилить ожидания инвесторов в отношении дальнейшего смягчения процентной политики в США, что создаст давление на доллар, в том числе и на российском рынке в паре с рублем. При этом весьма вероятно, что участники рынка будут искать в комментариях ФРС любые сигналы для продажи американской валюты и фиксации прибыли по ней после роста доллара за последние дни (в частности, индекс доллара пока остается выше 98 пунктов, что является максимумом с конца мая)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Кроме того, участники рынка ждут начала нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, который стартует во вторник в Шанхае. От Вашингтона в серии встреч примут участие министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Президент США Дональд Трамп между тем вновь выступил с критикой в адрес Китая, обвинив Пекин в затягивании торговых переговоров.

"Моя команда сейчас ведет с ними переговоры, но они всегда под конец меняют соглашение ради собственной выгоды. Они, наверное, ждут наших выборов, чтобы понять, получим ли мы одного из ничтожеств Демократической партии - сонного Джо (бывший вице-президент Джо Байден - ИФ). Тогда они смогут заключить колоссальную сделку, как в предыдущие 30 лет, и продолжат обдирать США, даже больше и лучше, чем раньше", - написал Трамп в Twitter. Также Трамп вновь посетовал, что Китай, несмотря на договоренности с США, не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию.

Цены на нефть продолжают повышаться во вторник вечером на ожиданиях стимулирующих мер от крупнейших центробанков мира. Все внимание рынков направлено на заседание ФРС, при этом на прошлой неделе сигнал о возможном снижении ставки в дальнейшем подал ЕЦБ. Регулятор сообщил также о рассмотрении иных вариантов поддержки экономики еврозоны.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,69% - до $64,06 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,56% - до $57,19 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 июля на 14,19 копейки, до 63,3791 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,37 копейки, до 70,598 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился во вторник на 16,54 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,3495 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 12,19 копейки и составил 63,3939 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 819,738 млн, из которых $720,374 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 99,364 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 2,29 копейки по отношению ко вторнику, до 70,5929 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,08 копейки и составил 70,6427 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR621,844 млн, из которых EUR225,632 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,212 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 30 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 299,5 млрд рублей (при лимите 1,33 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 299,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,21% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 23 июля, банки разместили в ЦБ РФ 1,07 трлн рублей (при лимите 1,07 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 737,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,55% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 3 б.п. - до 7,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 6 б.п. - до 7,68% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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