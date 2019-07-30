Цены евробондов РФ немного снижаются вслед за динамикой UST в ожидании решения ФРС США по ставке

Москва. 30 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник немного снижаются следом за ценами на рынке US Treasuries в ожидании заседания ФРС США, на котором будет решаться вопрос о снижении базовой процентной ставки. В результате суверенные спреды к доходности базовых активов по большинству выпусков слегка расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 29 июля и составила 112,74% от номинала, доходность выросла на 1 базисный пункт к закрытию понедельника и составила 3,06% годовых.

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 1 базисный пункт относительно итогов 29 июля, составив 100,41% от номинала. Их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 1,81% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 2 базисных пункта, составив 125 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году опустились по отношению к понедельнику на 11 базисных пунктов - до 122,75% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,34% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 9 базисных пунктов, до 118,51% от номинала (доходность увеличилась на 1 пункт - до 4,33% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 12 базисных пунктов, подорожав до 107,5% от номинала, что соответствует доходности 3,5% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 4 базисных пункта, до 107,46% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,94% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился на 26 базисных пунктов, подешевев до 112,37% от номинала (доходность увеличилась на 1 пункт и составила 4,47% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году уменьшился на 9 пунктов, до 104,61% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,58% годовых).

"Динамика сегодняшних торгов имеет нейтральный характер, рынок находится в ожидании завтрашнего решения ФРС по ставке. Такие же спокойные торги проходят на рынке Treasuries, так как у игроков отсутствуют какие-либо свежие идеи для движения котировок. Отпускной период также оказывает влияние на степень разряженности рыночного пространства. Решение по ставке будет принято завтра, большинство считает, что она будет снижена. Весь вопрос, на сколько", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.