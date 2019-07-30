Рынок акций продолжает консолидацию в районе сопротивления на уровне 2730 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок провел сессии в консолидации у уровней закрытия предыдущего дня, несмотря на негативный внешний фон, - отмечается в коммментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. - Так, продажи в наших бумагах поддерживала ситуация на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 2,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 снижались на 0,3% и 0,4% соответственно. Единственным фактором в поддержку наших акций была динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавлял порядка четверти процента, поднявшись в район 64 долларов за баррель. На таком фоне к 18.20 индекс МосБиржи не изменился относительно уровней закрытия предыдущего дня, удержав позиции в районе 2730 пунктов. Лидерами торгов выступили акции МосБиржи и Сбербанка, прибавившие более 1%. Хуже рынка торговались ФСК ЕЭС и Россети, упавшие на 2,5% и 2,1% соответственно. В результате сегодняшней динамики можно говорить о том, что рынок продолжает консолидацию в районе сопротивления, расположенного на уровне 2730 пунктов. При этом сегодня рынок удержал позиции несмотря на существенный внешний негатив. Это может быть связано с тем, что часть игроков взяла паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии заседания ФРС США, предпочитая пересматривать портфели уже "имея на руках" решение американского регулятора по ставке и сопутствующие ему комментарии. В этой связи завтра можно ожидать попыток продолжения консолидации на нашем рынке".