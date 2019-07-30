ФРС США в данных условиях не должна снижать ставку рефинансирования - ИК QBF

Сегодня началось двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Американский центробанк должен принять ключевое решение по монетарной политике - траектория движения ставок может измениться, от повышения ставки рефинансирования FOMC должен перейти к ее снижению. Абсолютное большинство игроков считают, что ставку снизят на 25 б.п. Судя по последним высказываниям представителей FOMC, там считают так же. Проблема, по мнению эксперта ИК QBF, заключается в том, что в самой ФРС в последние годы неоднократно заявляли, что они data dependent, то есть - денежно-кредитная политика зависит от выходящей макроэкономической статистики.

"Однако практически все последние данные выходили лучше ожиданий: и по рынку труда, и по розничным продажам, и даже инфляционный индекс PCE в статистике по персональным доходам и расходам, который вышел прямо перед заседанием FOMC, вырос с 1.5 проц. до 1.6 проц. г\г, - отмечает Олег Богданов. - А еще, потребительская уверенность в США находится на максимальном значении с ноября прошлого года, о чем сегодня сообщила американская исследовательская организация the Conference Board".

Такая макроэкономическая картина дала основания бывшему руководителю ФРБ Нью-Йорка Б.Дадли в статье в WSJ сделать вывод, что ФРС не должен агрессивно снижать ставку, и нужно ограничиться одним снижением, так как темпы роста экономики приличные, и есть признаки повышения инфляции, отмечает аналитик ИК QBF. По мнению Б.Дадли, ФРС должна отстаивать свою независимость и не поддаваться давлению со стороны президента США Дональда Трампа. Надо сказать, что давление действительно сильное. Как только сегодня началось заседание FOMC, Трамп сразу написал в своем твиттере, что "хочет увидеть значительное понижение ставки, что очень разочаровался в ФРС".

"По большому счету, FOMC в данных условиях вообще не должен снижать ставку рефинансирования, но сейчас все классические взаимосвязи в экономике перестают работать. Поэтому ставку ФРС снизит, а самое любопытное, как при этом американский ЦБ сохранит лицо", - заключет Олег Богданов.