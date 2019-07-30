Рубль умеренно растет к доллару и евро в условиях дорожающей нефти и в ожидании решения ФРС США по ставке

Москва. 30 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль умеренно растет к бивалютной корзине в условиях дорожающей нефти и в ожидании решения ФРС США по ставке.

Курс доллара США составил 63,33 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,62 руб./EUR1, подешевев также на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на те же 10,5 копейки - до 66,61 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 июля на 14,19 копейки, до 63,3791 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,37 копейки, до 70,598 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании решения ФРС по ставке (по общему мнению, ставка будет снижена с текущих 2,25-2,5% до 2-2,25%). Поддержку котировкам нацвалюты оказывает растущая нефть, при этом ранее рубль никак не отреагировал относительно антироссийских санкций, поступивших от Конгресса США.

Американские сенаторы демократ Крис ван Холлен и республиканец Марко Рубио предложили внести в законопроект об оборонном бюджете США положение о более широком наборе санкций против России в случае ее вмешательства в будущие выборы в США. В письме они призывают комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей включить в проект бюджета, который в настоящее время рассматривается обеими палатами Конгресса, санкции в отношении суверенного долга России, энергетического, банковского и оборонного секторов ее экономики.

Нынешний вариант законопроекта, принятый Палатой представителей, лишь запрещает американским лицам вести операции с новым российским суверенным долгом в течение полугода, затем эти ограничения могут быть сняты в том случае, если не будет установлено новых фактов вмешательства в выборы в США, пишет агентство Bloomberg.

В свою очередь, в комитете Палаты представителей по иностранным делам призывают президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

Письмо датировано 25 июля 2019 года, однако, как пишет Bloomberg, сообщалось о нем лишь в понедельник. В письме конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.

"Накануне вновь в поле зрения вернулась тема антироссийских санкций. Конгрессмены направили в адрес президента США письмо с призывом активизировать процесс принятия второго раунда санкций против России по делу Скрипалей. Кроме того, сенаторы Крис ван Холен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) вновь предлагают принять санкции в отношении российского суверенного долга в рамках закона об обороне на следующий год. Российская страновая риск-премия (CDS) пока никак не отреагировала на новые сообщения о санкциях и остается ниже отметки в 100 пунктов, то есть на своих минимальных уровнях с ситуации до кризиса 2008 года. На текущей неделе ключевым фактором риска для рубля по-прежнему выступают итоги завтрашнего заседания ФРС", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Для краткосрочных перспектив рубля ключевое значение в ближайшие дни будет иметь общее отношение глобальных инвесторов к валютам развивающихся стран после заседания Федрезерва (итоги которого будут объявлены завтра вечером). Фундаментально на текущих уровнях уже не считаем рубль недооцененным, исходя из этого считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограниченным, однако, если риторика Федрезерва в эту среду будет отражать высокую вероятность полноценного цикла (как минимум, 3 и более понижений) на снижение ставки, еще один позитивный импульс в динамике всей группы валют EM вполне возможен", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Кроме того, участники рынка ждут начала нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, который стартует во вторник в Шанхае. От Вашингтона в серии встреч примут участие министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Нефть эталонных марок дорожает днем во вторник на ожиданиях, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны основных центробанков мира поддержит рост глобальной экономики и спрос на топливо. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,77% - до $64,11 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,72% - до $57,28 за баррель.

"Российская валюта умеренно укрепляется во вторник днем при поддержке растущей нефти. В ближайшие дни динамика рубля, вероятно, будет определяться интересом глобальных инвесторов к рисковым активам. Так, если в процессе торговых переговоров США и Китая появятся позитивные новости, оптимизм на финансовых рынках может вырасти, спрос на риск увеличится, что поддержит российскую валюту. Кроме того, на рубль окажут влияние итоги заседания ФРС (31 июля), а также отчет о занятости в США (2 августа). Российские компании вчера уплатили налог на прибыль, российская валюта лишилась поддержки этого фактора", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 30 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 299,5 млрд рублей (при лимите 1,33 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 299,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,21% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 23 июля, банки разместили в ЦБ РФ 1,07 трлн рублей (при лимите 1,07 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 737,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,55% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 3 б.п. - до 7,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 6 б.п. - до 7,68% годовых.