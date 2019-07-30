ФРС США готовится к снижению ставок на заседании в среду - Julius Baer

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США по итогам заседания в среду снизит диапазон ключевой ставки на 25 б.п. до 2,0-2,25%, отмечается в комментарии Julius Baer. Основой причиной такого шага, по мнению главного экономиста Julius Baer Янвиллема Акета, является рост общей неопределенности на рынках. "Политика регулятора теперь меньше зависит от текущей экономической ситуации, и больше - от прогнозов и возможных сценариев в случае сохранения выжидательной позиции, занятой в прошлом декабре,- отмечает эксперт Julius Baer. - Чиновники Федрезерва, в частности, испытывают беспокойство по поводу событий в мировой экономике, например, внешнеторгового противостояния США и Китая, которое особенно сильно отражается на промышленном производстве в стране и за ее пределами. С точки зрения ставшего рекордным по продолжительности делового цикла в Соединенных Штатах, общая неопределенность на рынках также создает неблагоприятные финансовые условия. Так, ФРС боится потерять ценовую стабильность (целевой уровень инфляции в 2%) на фоне годового прироста стержневого индекса расходов на частное потребление на уровне 1,6%. Долгосрочные ожидания по инфляции в США находятся на историческом минимуме чуть выше 2%. Доходность по 10-летним казначейским облигациям колеблется между 2,0% и 2,1%. Инверсия кривой доходности, при которой доходность краткосрочных бумаг выше долгосрочных, сохраняется с прошлой весны, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше она будет предвещать надвигающуюся рецессию".

Окажется ли снижение процентных ставок достаточным для того, чтобы нивелировать все эти факторы? "С точки зрения рынков, ответ отрицательный, поскольку только в этом году инвесторы ожидают по крайней мере три снижения ставки на 25 б.п. каждое, - отмечается в комментарии Julius Baer. - ФРС пока говорит только об одном, и на это же указывает медианный прогноз членов Комитета по операциям на открытом рынке, которые и принимают решение о ставках. Сам Федеральный резерв до сих пор не уверен в том, насколько сильно стоит опускать стоимость заимствований в американской экономике, поскольку слишком сильное сокращение сейчас может создать сложности в будущем с точки зрения соотношения инфляции и динамики ВВП".

На взгляд эксперта Julius Baer, экономика США находится в хорошем состоянии, и опубликованный на прошлой неделе прирост валового внутреннего продукта во II квартале оказался выше ожиданий (+2,1%), а частное потребление прибавило 4,3%. Кроме того, в пятницу будут опубликованы свежие данные по приросту рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, которые, вероятно, покажут 106-й подряд месяц роста показателя и минимальную за 50 лет безработицу. Индекс PMI в сфере услуг, на которую приходится более 85% американского ВВП, составляет 58,2, указывая на сильную позитивную динамику. Потребительская уверенность также близка к историческому максимуму, а заказы на товары длительного пользования за исключением авиационной техники и оборонных товаров продолжают увеличиваться.

"Тем не менее, история последних 30 лет говорит о том, что ФРС никогда не снижал ставки единожды. Последние случаи упреждающего смягчения политики в 1995 и 1998 гг. включали три снижения ставки в каждом из эпизодов. Таким образом, стоит ожидать аналогичного сценария и в ближайшем будущем. Это хорошие новости для все еще растущих фондовых рынков", - резюмирует Янвиллем Акет.