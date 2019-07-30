В ближайшие дни динамика рубля, вероятно, будет определяться интересом глобальных инвесторов к рисковым активам - Банк "Санкт-Петербург"

"Российская валюта умеренно укреплялась во вторник утром к доллару США, торгуясь около 63,4 руб./$, при поддержке растущей нефти. В ближайшие дни динамика рубля, вероятно, будет определяться интересом глобальных инвесторов к рисковым активам. Так, если в процессе торговых переговоров США и Китая появятся позитивные новости, оптимизм на финансовых рынках может вырасти, спрос на риск увеличится, что поддержит российскую валюту. Кроме того, на рубль окажут влияние итоги заседания ФРС (31 июля), а также отчет о занятости в США (2 августа). Российские компании вчера уплатили налог на прибыль, российская валюта лишилась поддержки этого фактора", - отмечают в своем обзоре аналитики банка "Санкт-Петербург".