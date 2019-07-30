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30 июля 2019 года 12:31
В течение недели ожидаем движения курса российской валюты в диапазоне 62,7-63,8 за доллар - БКС
"Реакция рубля на итоги заседания ФРС, на наш взгляд, может быть не столь длительной - возможно, что у рубля появится шанс совершить попытку временного укрепления до отметок 62,8-63,1. В течение недели ожидаем движения курса российской валюты в диапазоне 62,7-63,8 за доллар. Заметим также, что действия ФРС для курса рубля будут оставаться одним из наиболее существенных факторов, так как вектор мягкой монетарной политики Федрезерва, на который "заложены" сегодня рынки, во многом будет определять действия других центробанков, включая ЦБ РФ, в плоскости снижения своих ставок", - говорится в комментарии "БКС Премьер". "По нашему мнению, вероятность того, что ФРС снизит ставку на этой неделе, близка к 100%. В нынешних условиях Федрезерв фактически вынужден идти на такой шаг. С одной стороны, рынки уже "заложились" на понижение ставки, и пойти вразрез с данными ожиданиями будет де-факто означать масштабный разворот рыночного движения в сторону снижения. С другой стороны, исходя из предварительных данных по ВВП США за 2 кв., мы видим, что американская экономика остается на траектории роста, однако давление на этот рост продолжает нарастать. В этой связи мы полагаем, что снижение ставки может быть превентивным действием для частичного подавления рисков для экономики США. От заседания 31 июля мы ожидаем снижения ставки на 25 б.п., но также не исключаем более агрессивного шага снижения на 50 б.п. По нашим оценкам, есть вероятность того, что рынкам может не хватить "умеренного смягчения" монетарной политики США, а для продолжения роста понадобится "монетарный шок". Вероятность снижения ставки ФРС 31 июля сразу на 50 б.п. оценивается нами вблизи 30%, что, на наш взгляд, можно считать достаточно существенной вероятностью. Заметим, что вектор изменения ставок до конца этого года, вероятно, можно будет определить после того, как станет возможным оценить, в какой мере монетарный регулятор США готов идти у рынков "на поводу". Если на этой неделе мы увидим полностью "голубиную" риторику (независимо от шага снижения на 25 или 50 б.п.), то можно будет говорить о масштабной трансформации коммуникационного канала ФРС и рынка, в котором ожидания последнего будут играть определяющую роль. Заметим, что в данный момент рынки рассчитывают на снижение ставок в США на 50-75 б.п. до конца этого года. Реакция рубля на итоги заседания ФРС, на наш взгляд, может быть не столь длительной - возможно, что у рубля появится шанс совершить попытку временного укрепления до отметок 62,8-63,1. В течение недели ожидаем движения курса российской валюты в диапазоне 62,7-63,8 за доллар. Заметим также, что действия ФРС для курса рубля будут оставаться одним из наиболее существенных факторов, так как вектор мягкой монетарной политики Федрезерва, на который "заложены" сегодня рынки, во многом будет определять действия других центробанков, включая ЦБ РФ, в плоскости снижения своих ставок", - указывает в комментарии главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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30 июля 2019 года 19:42
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.30 июля 2019 года 17:38
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