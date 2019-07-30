Москва. 30 июля. Рынок акций РФ после позитивного открытия спустя час торгов ушел в легкий "минус" на фоне как нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, так и новых сообщений на санкционную тематику.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2719,55 пункта (-0,32%), индекс РТС - 1351,95 пункта (-0,12%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,1%.

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) РФ (-0,6%, "префы" потеряли в цене 0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,04%).

Вместе с тем выросли в цене бумаги "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%, "префы" прибавили в цене 1,5%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Мосбиржи" (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение российских акций в начале торгов вторника связано прежде всего с нестабильной ситуацией на мировых рынках капитала. Кроме того, определенное давление на рынок могли оказать и новые сообщения на санкционную тематику. В частности, американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио предложили внести в законопроект об оборонном бюджете США положение о более широком наборе санкций против России в случае ее вмешательства в будущие выборы в США. В письме они призывают комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей включить в проект бюджета, который в настоящее время рассматривается обеими палатами Конгресса, санкции в отношении суверенного долга России, энергетического, банковского и оборонного секторов ее экономики.

Нынешний вариант законопроекта, принятый Палатой представителей, лишь запрещает американским лицам вести операции с новым российским суверенным долгом в течение полугода, затем эти ограничения могут быть сняты в том случае, если не будет установлено новых фактов вмешательства в выборы в США, пишет агентство Bloomberg.

В свою очередь, в комитете Палаты представителей по иностранным делам призывают президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери. Письмо датировано 25 июля 2019 года, однако, как пишет Bloomberg, сообщили о нем лишь в понедельник. В письме конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, инвесторы ожидали итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Заседание завершится в среду, и большинство инвесторов и экономистов уверены, что Федрезерв снизит ставку по федеральным кредитным средствам до 2-2,25% годовых. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки на 0,25 процентного пункта в 76% и видят 24%-ный шанс уменьшения на 0,5 процентного пункта. Президент США Дональд Трамп в очередной раз не удержался от комментария по вопросам ДКП. "ЕС и Китай еще больше снизят ставки и будут вливать деньги в свои системы, облегчая задачу по продаже товаров для своих производителей. Тем временем, и при очень низкой инфляции наш Федрезерв ничего не делает и, скорее всего, сделает сравнительно мало. Очень плохо!" - написал Трамп на своей странице в Twitter в понедельник.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют умеренный подъем в ходе торгов во вторник, участники рынка оценивают итоги июльского заседания Банка Японии и ждут решения Федеральной резервной системы США. Вместе с тем европейские фондовые площадки в основном снижаются в начале торгов вторника на 0,2-1,2%, исключение составляет лишь британский индекс FTSE, подрастающий на 0,2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,08%.

Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник на ожиданиях, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны основных центробанков мира поддержит рост глобальной экономики и спрос на топливо. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК подорожали на 0,64% - до $64,12 за баррель. На торгах в понедельник цена выросла на 0,39% и составляла на закрытие $63,71 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,69% - до $57,26 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 1,19%, до $56,87 за баррель.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "индексы МосБиржи и РТС завершили торги понедельника повышением, но остались в рамках краткосрочных диапазонов - 2665-2730 и 1325-1360 пунктов соответственно. Оба индикатора при пробитии сопротивлений могут развить восходящее движение в район 2760 и 1375 пунктов соответственно. При этом санкционный фактор, скорее всего, не окажет существенного давления на рынок, так как новости о рассмотрении потенциальных ужесточений инвесторам не в новинку. На мировых площадках ждут начала торговых переговоров между США и Китаем и подведения итогов заседания ФРС. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением индекса Dow Jones Industrial Average на 0,1%, в то время как S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq упали на 0,1-0,4%, корректируясь после повышения в конце прошлой недели. День в целом был спокойным с точки зрения статистики и других событий, а Дональд Трамп раскритиковал еще несостоявшееся снижение процентных ставок ФРС, назвав его недостаточным".

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает, что "торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Уверенности на рынке нет как по поводу способности США и КНР договориться достаточно быстро по торговым вопросам, так и по решению ФРС в ближайшую среду. Банк Японии сохранил параметры денежной политики без изменений. Отрицательная ставка существует уже много лет, но инфляция остается крайне низкой. В итоговом заявлении говорится о том, что регулятор не будет слишком долго сомневаться в принятии дополнительных мер, если ситуация в экономике ухудшится. Из существенных утренних событий также стоит обратить внимание на продолжающееся ослабление британского фунта. Новый кабинет министров Великобритании склоняется к тому, что выход страны из Евросоюза произойдет без сделки, так как в Брюсселе упорно отвергают какую-либо возможность новых переговоров".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,28 млрд рублей (из них 1,96 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 1,45 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).