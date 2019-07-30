Утренние прогнозы: некоторое повышение

Во вторник утром аналитики считают возможным позитивное начало торговой сессии на российском фондовом рынке.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В начале торгов вторника возможно некоторое повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, но достаточных оснований для уверенного подъема пока не наблюдается. Трейдеры на мировых фондовых площадках ожидают новостей относительно торговых переговоров между США и КНР, а также решения ФРС США по базовой процентной ставке (в среду вечером)".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня рост должен продолжиться: с утра американские фьючерсы слабо прибавляют, но зато хорошо отскочила нефть, которая пытается "штурмовать" отметку 64 доллара за баррель. Скорее всего, внешний фон продолжит улучшаться. Спекулянты попробуют приподнять рынки в ожидании сюрпризов от ФРС США. Снижение ставки на 0,25 п.п. уже заложено в цены, а вероятность снижения на 0,5 п.п. невелика, и составляет лишь 25%. Но риторика регулятора может дать новые силы "быкам". Кроме того, начинается очередной раунд переговоров по урегулированию торговых споров между США и Китаем. Вряд ли они завершатся каким-то существенным прорывом, но стороны обязательно объявят о "прогрессе" и "существенном продвижении", на что рынки отреагируют покупками. Наконец, российский рынок поддержит начинающаяся волна реинвестирования части полученных дивидендов. Однако сильно обольщаться не стоит, отечественный рынок выглядит очень слабо, и все покупки стоит сопровождать очень короткими "стопами". Вполне возможно, что в конце недели мы увидим фиксацию спекулятивной прибыли".

ИФК "Солид" (Вадим Кравчук): "Перед открытием российского рынка акций во вторник формируется нейтральный внешний фон. Индексы РФ начнут торги несколько выше уровней закрытия понедельника, чему будет способствовать положительная динамика азиатских площадок и нефтяных цен".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Завершение дивидендного сезона и внешний фон на данный момент не дают поводов для явных сильных идей в акциях. При этом мы рассчитываем на то, что перед заседанием Федрезерва покупателям удастся сохранить инициативу и вернуть индекс МосБиржи в район 2750 пунктов. Определенные опасения вызывает появившееся в СМИ сообщение о том, что конгрессмены Палаты представителей США в письме к Д. Трампу потребовали ввести второй пакет санкций по "делу Скрипалей" за применение химоружия, но какой-либо негативной реакции российского рынка все же ждать не стоит. Вероятным сценарием на вторник мы видим движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов, чему может способствовать продолжение позитивной динамики в "фишках", в частности, в акциях Сбербанка, которые могут подрасти в преддверии выхода финансовой отчетности".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом в пределах 0,1-0,3%, в районе 2730-2735 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".