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30 июля 2019 года 09:59

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти

Москва. 30 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, в ожидании объявления итогов июльского заседания Федрезерва США, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, инвесторы ожидали итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Заседание завершится в среду, и большинство инвесторов и экономистов уверены, что Федрезерв снизит ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 2-2,25% годовых. Разговоры о вероятном снижении ставки ведутся давно, и многие члены руководства ФРС сигнализировали о готовности ослабить денежно-кредитную политику для поддержки американской экономики на фоне замедления роста глобального ВВП и отстающей от целевого показателя инфляции. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки на 0,25 процентного пункта в 76% и видят 24%-ный шанс уменьшения сразу на 0,5 процентного пункта.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз не удержался от комментария по вопросам ДКП. "ЕС и Китай еще больше снизят ставки и будут вливать деньги в свои системы, облегчая задачу по продаже товаров для своих производителей. Тем временем, и при очень низкой инфляции наш Федрезерв ничего не делает и, скорее всего, сделает сравнительно мало. Очень плохо!" - написал Трамп на своей странице в Twitter в понедельник.

Другим важным событием этой недели станет возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Новый раунд переговоров состоится в Шанхае, от Вашингтона в них примут участие министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют умеренный подъем в ходе торгов во вторник, участники рынка оценивают итоги июльского заседания Банка Японии и ждут решения ФРС США. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,39%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, Shenzhen Composite - 0,6%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,5%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,7%. Индийский BSE Sensex потерял 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, до исторического максимума.

Как стало известно во вторник, Банк Японии сохранил прежний курс денежно-кредитной политики по итогам июльского заседания, однако ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в стране. Кроме того, руководство банка заявило о готовности принять решительные меры для поддержки экономики в случае появления существенных понижательных рисков. Также рынок реагирует на статданные из Японии. Безработица в стране в июне неожиданно снизилась до 2,3% по сравнению с майским уровнем в 2,4%, вновь достигнув минимального уровня за последние 26 лет. Тем временем объем промпроизводства в Японии в июне, согласно предварительным данным, рухнул на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с января 2018 года. В годовом выражении промпроизводство сократилось на 4,1%.

В свою очередь нефть эталонных марок дорожает утром во вторник на ожиданиях, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны основных центробанков мира поддержит рост глобальной экономики и спрос на топливо. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,61% - до $64,10 за баррель. На торгах в понедельник цена выросла на 0,39% и составляла на закрытие $63,71 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,65% - до $57,24 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 1,19%, до $56,87 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась чуть ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,994 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,3 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 июля снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,005 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (27-29 июля) 0,01%, опустившись до 618,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ВБРР-001Р-01" (-1,02%), "Роснефть-001Р-04" (-0,48%) и "МТС-001P-06" (-0,35%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-05Р" (+0,67%), "Роснефть-04" (+0,53%) и "Магнит-003Р-02" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 9,4% годовых в полном объеме. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,62% годовых. Сбор заявок прошел 18 июля. В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале апреля. Она разместила 10-летние облигации с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 9,9% годовых.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) в полном объеме разместило 3-летние облигации серии Б0-01 на 1 млрд рублей. тавка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена 1,5-годовая оферта. Купоны квартальные. Сбор заявок на бонды прошел 19 июля. Техническое размещение началось 23 июля. В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.

ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 24 по 26 июля. Техническое размещение запланировано на 6 августа. В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций компании. Дебютный выпуск на 600 млн рублей был погашен в декабре 2018 года.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 0,01% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск БО-02 объемом 2 млрд рублей в августе 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. По выпуску объявлена 3-летняя оферта с исполнением 7 августа 2019 года. Досрочное погашение облигаций будет происходить в даты выплаты купонного дохода: по 30% от номинальной стоимости в даты окончания 4-го и 5-го купонных периодов и 40% от номинала при погашении.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 25-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 5,7% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 5,3% годовых. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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